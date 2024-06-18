陸社會消費品零售 升溫

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局昨（17）日公布，5月社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點。大陸國家統計局稱，5月中國經濟運作整體平穩，主要指標回升，新動能較快成長。

大陸國新辦昨日舉行記者會，由國家統計局發言人劉愛華公布5月主要總體經濟數據，劉愛華表示，受「五一」假日、消費品以舊換新政策顯效、「618」提前開賣等因素影響，5月社會消費品零售總額年增3.7%。

民生銀行首席經濟學家溫彬測算，5月社零總額季調後增長0.51%，達到今年以來最快增速，但仍弱於歷史同期平均1.1%的增速。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，5月社零總額同比增速反彈主要原因是今年五一長假全部落在5月，而去年有2天落在4月，因此假期錯位效應對今年5月社零增速有一定推高效應。同時，近期政策面推出汽車、家電、家裝等耐用消費品以舊換新，對家電、家具等商品需求也有一定提振。

溫彬說，從消費意願看，五一出行人數創歷史新高，反映居民消費意願仍在，但主要體現假期集中釋放，假期過後即出現回落。

記者會

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