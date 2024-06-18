大陸降準降息…預期全落空

中國人民銀行昨（17）日進行人民幣1,820億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率2.50%，與此前持平。意味此前市場預期降準與降息的落空。

人行旗下金融時報引述業內人士說法指出，利率下調仍有空間，但仍面對銀行淨息差收窄、人民幣匯率等內外部因素約束。

公開資訊顯示，昨天有人民幣2,370億元1年期MLF到期。昨天進行人民幣40億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。而市場貸款報價利率（LPR）是在MLF的基準上加點，如果MLF不動，代表利率調整機率低。

對於6月MLF操作利率不變，第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析原因有二：一是前期長端市場利率較大幅度下行，加上近期貸款利率走低，當前下調政策利率的迫切性不高；二是第1季經濟增長超預期，第2季宏觀數據波動較大，整體處於政策效果觀察期。外界關注6月市場貸款報價利率（LPR）會否下調，王青指出，6月MLF操作利率持穩，銀行淨息差處於歷史低位，及大陸全國層面房貸利率與5年期以上LPR報價脫鉤的背景下，6月兩個期限品種的LPR報價都將保持不變。

「降息必要性仍在，窗口有望在第3季開啟」民生銀行首席經濟學家溫彬表示，外需在全年後半段出現明顯走弱，貨幣政策新一輪發力將有必要。