大陸70城新屋價又跌 凸顯產業景氣仍未見底

大陸國家統計局公布5月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格。路透依此測算，今年5月70個大中城市新房價格指數月跌0.7%，已經是連續第11個月月增率下跌，同時為2014年10月以來的近九年最大跌幅。外界認為，儘管大陸官方推出許多政策，但房地產行業似乎仍未見底。

如以年增率來看，路透報導，5月70城新房價格年減3.9%，該數值在4月則為下降3.1%。

另據大陸國家統計局數據，新房價格方面，5月一線城市月減0.7%，二三線城市分別月減0.7%與0.8%；二手房價格，5月一線城市月減1.2%，二三線城市分別月減1%與0.9%。其中，5月70個大中城市，新房價格指數按月上漲城市的有兩個，較上月減少四城，下跌68個。

大陸統計局發布5月房市數據 圖／經濟日報提供

大陸統計局發言人、綜合統計司司長劉愛華指出，自5月中旬房地產政策優化以來，房市出現積極變化，前五個月新房銷售額、房屋新開工面積年增率的降幅有所收窄。但她提及，政策效應釋放還需要一定時間，目前房地產市場仍在調整過程中。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，5月大中城市房地產市場「以價換量」特點明顯，房價上漲城市數量縮減。總體而言，目前房地產價格仍缺乏上漲信心，行業調整趨勢仍在。

路透引述上海華寶信託經濟學家聶文分析，房市將出現分化，大城市新房銷售將由那些有能力翻新並出售現有住房的人推動，而小城市的房屋銷售在供應過剩和人口外流中持續下降。同時預計官方將透過貼息貸款支持地方政府和國有企業購買未售出的房屋，並降低利率和費用以支持屋主改善住房。

此外，大陸前五個月房屋銷售仍未有恢復跡象。大陸統計局數據指出，今年首5月新房銷售額人民幣3.57兆元，年跌27.9%，其中住宅銷售額跌30.5%；在投資上，前五月大陸全國房地產開發投資人民幣4.06兆元，年降10.1%。顯示房企投資信心仍在探底。

第一財經報導，貝萊德首席中國經濟學家宋宇指出，雖然目前大陸官方密集推出房市政策，也起到明顯效果，但力度仍然不夠，需要更強的信號改變民眾的預期。他並預計未來還會有進一步政策推出。