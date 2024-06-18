陸反傾銷盯上歐盟豬肉 電動車在歐面臨加稅 官方啟動反擊

在上周歐盟委員會發布，對大陸電動車反補貼調查的初裁披露後，中方正式祭出反制措施。大陸商務部昨（17）日公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及豬副產品」，進行反傾銷立案調查，調查時間為期一年，特殊情況下可延長六個月。

大陸商務部公告，今年6月6日，收到中國畜牧業協會代表大陸豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，在依據大陸《反傾銷條例》有關規定進行審查後，決定自6月17日起，對原產於歐盟進口相關豬肉及副產品進行反傾銷立案調查。

陸對歐豬肉反傾銷調查 圖／經濟日報提供

本次調查確定傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期間為2020年1月1日至2023年12月31日。範圍為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉，或乾、熏、鹽醃或鹽漬的相關豬副產品等。

大陸商務部表示，被調查的利害關係人可在20天內，將書面意見提交至大陸商務部貿易救濟調查局。調查自2024年6月17日起開始，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人還表示，調查機關根據大陸有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。大陸調查機關將依法進行調查，充分保障各利害關係人權利，並依調查結果客觀公正作出裁決。

此前，歐盟委員會於本月12日，發布對大陸電動車反補貼調查的初裁披露，擬徵收最高38.1%的臨時反補貼稅率，當時，大陸商務部、外交部均回應，將採取一切必要措施，捍衛陸企合法權益；中共黨媒《環球時報》和外媒路透也均曾於上月報導，隨歐中貿易緊張加劇，陸企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷反補貼調查。

大陸是歐盟重要的豬肉出口市場，西班牙、丹麥、荷蘭、法國都是主要供應商。據大陸海關總署數據，2023年歐盟佔大陸豬肉進口總量約五成，光西班牙就佔總量的23%，排世界第一。另外，今年1月，大陸也曾宣布對歐盟進口的白蘭地發動反傾銷調查。