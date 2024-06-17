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中澳關係回暖 兩國2023年貿易額超越疫前創新高

中央社／ 台北17日電

中國國務院總理李強訪問澳洲後，英媒引述澳洲官方統計，2023年澳洲與中國貿易總額達2190億澳元（約新台幣4.68兆元），創歷史新高，代表中澳關係在如今印太地區局勢趨於緊張下，已從COVID-19疫情引發的爭議中恢復。

英國金融時報報導，自已故中國國務院總理李克強2017年訪問澳洲後，李強是訪澳的中國最高層官員，且訪問範圍包括澳洲的礦產和酒莊，中澳貿易關係的重要性得到了「清晰的體現」。

儘管澳洲已與美國建立了更緊密的安全關係，但李強此行凸顯了澳洲大宗商品對中國經濟的重要性。在此之前，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和外長黃英賢（Penny Wong）相繼訪中，兩國一直在尋求修復緊張的關係。

雪梨大學中國商業與管理學教授亨德里施克（HansHendrischke）表示，儘管存在諸多雜音，但中澳兩國的經濟關係仍然非常牢固，而且還在不斷發展。

2020年，中國對價值約200億澳元的澳洲煤炭、大麥和葡萄酒實施懲罰性關稅、制裁和非正式禁令，並拘留澳洲公民，使中澳兩國關係進入數十年來最低潮的階段。

這一報復舉動，是為反擊時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對COVID-19的起源進行公開調查，以及禁止華為等中國供應商參與澳洲5G電信網路建設。

然而，疫情期間全球大宗商品價格飆升，以及轉向其他市場多元化發展，使澳洲成功地因應了中國的制裁。而澳洲的鐵礦砂，以及生產電動車電池所需的鋰持續銷往中國，更使澳洲的經貿彈性獲得維持。

不過，在當今印太地區安全矛盾加深，以及澳洲尋求建立關鍵礦產加工供應鏈以與中國競爭之際，一些觀察家對澳洲恢復且擴大與中國貿易的策略提出質疑。

就在2023年11月，一艘中國驅逐艦近距離使用聲納，導致一名澳洲海軍潛水員受傷。今年5月，一架中國戰機更在國際水域上發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機。

澳洲正在推動與美國和英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並大幅增加國防開支，以應對中國在印太地區日益咄咄逼人的行為。

一位前澳洲政府顧問表示，澳洲既希望對中國進行全面的軍事威懾，但又迫切希望本國鐵礦砂和葡萄酒能進入中國市場。穩定關係是必要的，但穩定對中國意味著什麼？隨著時間的推移，這會變得更加困難。

李強 澳洲 疫情

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