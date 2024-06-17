中國統計官員：就業壓力矛盾並存 挑戰困難不少

中國國家統計局發言人劉愛華今天表示，中國5月份城鎮調查失業率為5%，與4月持平，並較去年同期下滑0.2個百分點。但她坦承，當前中國就業的「總量壓力和結構性矛盾並存」，就業仍面臨不少挑戰和困難。

澎湃新聞報導，中國國新辦今天舉行記者會，說明今年年5月國民經濟運行情況。兼任中國國家統計局國民經濟綜合統計司長的劉愛華，在會中作上述表示。

劉愛華說，5月份隨著中國經濟「持續回升向好，勞動力市場活躍度有所上升」，就業形勢「總體穩定」。當月城鎮調查失業率為5%，與4月持平，並較去年同期下滑0.2個百分點。

她表示，5月份在31個大城市的城鎮調查失業率是4.9%，比4月下降0.1個百分點，較去年同期下降0.6個百分點。而同月外來戶籍勞動力失業率是4.7%，比4月下降0.2個百分點，較去年同期下降0.7個百分點。其中外來農業戶籍勞動力失業率4.5%，與4月持平，較去年同期下降0.4個百分點。

劉愛華宣稱，上述數字代表大城市的就業形勢「持續向好」，外來戶籍的勞動力就業「繼續改善」。

她聲稱，整體來看，中國今年來隨著「經濟延續回升向好態勢」，經濟發展對就業的「帶動力不斷增強」，「就業基本盤將不斷夯實」。下階段，在各地因地制宜發展「新質生產力」推動下，「新產業、新業態、新模式」將創造更多新行業和新崗位，就業空間持續拓展。

劉愛華說，「穩就業、促就業」等一攬子政策持續發揮效應，促進「高質量充分就業」具有堅實的基礎和條件。但同時也要看到，當前中國就業的「總量壓力和結構性矛盾並存」，就業仍面臨不少挑戰和困難。

她強調，「就業是最基本的民生」。要強化就業優先政策，健全就業促進機制，完善重點群體就業支持政策，加快塑造「素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理」的現代化人力資源，持續促進就業「質的有效提升」和「量的合理增長」。