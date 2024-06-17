反制 大陸商務部啟動對歐盟豬肉的反傾銷調查

在歐盟確定對大陸產電動車提高關稅後，大陸商務部17日公告，自2024年6月17日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

據澎湃新聞報導，商務部的公告稱，2024年6月6日收到中國畜牧業協會代表大陸豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。該部依據大陸《反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的相關情況、中國同類產品的相關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。

根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量符合大陸《反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含大陸《反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據《反傾銷條例》第十六條的規定，大陸商務部決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

自本公告發布之日起，商務部對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期間為2020年1月1日至2023年12月31日。

調查範圍是原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品。受調查產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、熏、鹽醃或鹽漬的，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、乾、熏、鹽醃或鹽漬的，整個或切塊的豬的腸、膀胱及胃。

利害關係人對本調查的產品範圍及申請人資格、被調查國家（地區）及其他相關問題如需發表評論，可於本公告發布之日起20天內將書面意見提交至商務部貿易救濟調查局。

至於調查方式，根據《反傾銷條例》第二十條的規定，商務部可以採用問卷、抽樣、聽證會、現場核查等方式向有關利害關係人了解情況，進行調查。問卷可在商務部網站下載。

對於不合作的廠商，根據《反傾銷條例》第二十一條的規定，商務部進行調查時，利害關係人應如實反映情況，提供有關資料。利害關係人不如實反映情況、提供有關資料的，或沒有在合理時間內提供必要資訊的，或以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可根據已經獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。

本次調查自2024年6月17日起開始，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。