走過喧囂 中國618電商購物節消費者反應冷
今年618電商購物節中國電商平台呈現「安靜狂歡」模式，消費者反應平淡。分析說，消費者經歷10多年「烈火烹油」的電商大促銷熱潮後，期待值和新鮮感都在下降。
618購物節源於中國電商巨頭京東的週年慶，因為京東公司創立於1998年6月18日，京東因此選擇每年這一天進行大促銷，淘寶天貓、蘇寧、拼多多等電商平台之後也陸續加入，成為網購的年中購物節。
618以及另家電商巨頭阿里巴巴集團打造的「雙11」，多年來成為消費者年度的購物狂歡節，但是隨着電商大促銷的戰線越拉越長、頻率越來越高，消費者的熱情卻日益消退。
今年618來臨前，多家陸媒紛紛以「靜悄悄」形容購物氣氛，各大平台也不再高調宣傳，排名前列的網上購物主播影響力也大不如前。
財經新媒體鋅財經引述專家指出，購物節遇冷源於消費潛能被消化和市場疲勞，而宣傳和實際有差距等線上購物弊端逐漸顯現，也讓消費者更注重實物體驗和服務。
此外，報導說，消費者經歷10多年「烈火烹油」的電商大促銷熱潮後，期待值和新鮮感都在下降。平台商家為了留住消費者，開始瘋狂在細節上競爭，玩法和動作都走向趨同。
報導提到，由於「沒有新故事可講」，這幾年下來，各大購物平台使出渾身解數各種比拚低價，簡單粗暴的打法「巴不得將『優惠』兩個字貼在臉上」。
報導進一步指出，最近幾年，從618到雙11，電商造節的頻率越來越高，幾乎每個月都有大大小小的購物節，例如今年5月淘寶天貓的五一促銷、510週年慶、520禮遇季基本上與這次618購物節無縫銜接，消費者漸漸感受不到大促銷帶來的刺激。
2012年京東618銷售額突破人民幣600億元；2013年又迎來大爆發，整個活動期銷售額逾1000億元；2019年更交出2015億元交易額的成績單，年增高達26.6%。
但統計顯示，截至去年，包括京東在內的618全網商品交易總額增速已連續3年放緩，去年年增率僅14.77%，增速降至近3年最低點。多年下來，618的邊際效應正加速遞減，創造的價值也無法與過去相提並論。
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