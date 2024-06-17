中國5月經濟數據好壞參半 房地產仍拖累

中國國家統計局今天公布5月國民經濟數據，在「五一」假期帶動下，社會消費品零售總額增速創3個月高點，不過，工業及投資增速不如預期。分析指出，房地產疲弱仍影響居民消費和投資。

根據官方發布數據，在消費方面，5月份，社會消費品零售總額人民幣3兆9211億元（下同，約新台幣16兆6815億元），年增3.7%。1至5月份，社會消費品零售總額19兆5237億元，年增4.1%，顯示市場銷售增速回升。

不過，5月份，中國全國規模以上工業增加值年增5.6%，增幅低於預期的6.2%。其中，裝備製造業、高技術製造業分別年增7.5%、10.0%。

今年1至5月份，全國固定資產投資（不含農戶）18兆8006億元，年增4.0%，其中，民間固定資產投資9兆7810億元，年增0.1%，略低於市場預期。

中國救房市措施仍未見明顯成效。今年1至5月份，全國房地產開發投資約4兆元，年降10.1%；其中住宅投資約3兆元，年降10.6%。新建商品房銷售面積年降20.3%，其中住宅銷售面積年降23.6%。新建商品房銷售額約3.5兆元，年降27.9%，其中住宅銷售額年降30.5%。

另外，5月份，全國服務業生產指數年增4.8%，比上月加快1.3個百分點。其中，訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業增幅最大，年增12.9%，

5月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與4月份持平。

香港經濟日報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，有效需求不足，供需不平衡，物價水平偏低，部分行業面臨復甦困難與挑戰，房地產對內需復甦影響仍較大。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，中國5月經濟維持「冰火兩重天」。出口帶動工業增長和製造業投資有明顯上升趨勢，而房地產疲弱仍影響居民消費和投資。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，與4月相比，5月工業生產放緩，零售銷售略有改善。高頻數據顯示，6月份的經濟走勢疲弱。房地產行業一系列政策放鬆措施尚未提振全國範圍的購房需求。