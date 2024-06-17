陸5月失業率仍為5% 就業仍面臨不少挑戰

大陸國家統計局公布，5月全國城鎮調查失業率為5%，與4月持平，按年跌0.2個百分點。今年黔五個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值則為5.1%，按年跌0.3個百分點，但官方強調就業仍面臨不少挑戰和困難。

據新京報網報導，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華說，下階段，在各地因地制宜發展新質生產力推動下，新產業、新業態、新模式將創造更多新行業和新崗位，就業空間持續拓展。同時，穩就業、促就業等一攬子政策持續發揮效應，促進高質量充分就業具有堅實的基礎和條件。但同時也要看到，當前就業的總量壓力和結構性矛盾並存，就業仍面臨不少挑戰和困難。

劉愛華說，就業是最基本的民生，要進一步貫徹落實好中共中央部署，強化就業優先政策，健全就業促進機制，完善重點群體就業支持政策，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長。