美歐對中國電動車加稅 日本態度謹慎

美國及歐洲聯盟接連宣布對中國電動車加徵關稅，日本媒體報導，日本將與美歐的態度保持距離，同時探索在尖端能源領域不依賴特定國家的道路。

日經中文網今天報導，美歐正在對中國的電動汽車投出嚴厲的目光。認為以中國政府補貼為支撐，正在以不合理的低價銷售，決定提高進口關稅。中國對此表示反對。

報導指出，日本對中國電動車採取的態度的美歐有所不同。在日本新車銷售中電動車所占比例僅約為2%，日本經濟產業省一位官員表示，「目前還不到要控訴本國產業損失的程度」。

報導說，中日兩國在地理位置上靠近，從大企業到中小企業，雙方的交易很多。作為貿易對象不容忽視，很難採取關稅等貿易措施。

普華永道諮詢公司（PwC consulting）的資深經濟學家薗田直孝表示，提高關稅容易招致對方國家的報復，進而導致事態升級。為了保護日本產業，提高關稅是否正確存在疑問。

不過，另一位日本經濟產業省官員認為，日本也不能對中國的過剩產能視而不見，在去碳化不可或缺的太陽能和風力等可再生能源領域，可能會出現利害關係交織的情況。在超薄新一代太陽能面板和海上風力發電領域，日本製造商將加強生產，但警惕中國企業追趕。

這篇報導提到，中國將電動車、鋰離子電池和太陽能發電相關產品定位為「新三樣」，正在加強支持。出口額在最近3年間增加至4倍。

日本與美歐的態度保持距離，預料將透過重啟談判達成協議的中日韓自由貿易協定（FTA）和世界貿易組織（WTO）等國際經濟框架，向中國施加壓力，要求中國改變不公平的行為。

歐盟執行委員會12日表示，將從7月開始對中國製造的純電動車加徵最高38.1%的額外關稅。歐盟從2023年起對低價銷售背後的補貼展開調查，認為中國在整個供應鏈提供不正當支持。

美國拜登政府一直認為中國的產能過剩構成問題。先前也公布從8月開始將關稅提高到現行水平4倍達100%的方案。不僅是電動車，加稅還將涉及太陽能面板、半導體、鋼鐵和鋁等。