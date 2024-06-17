大陸5月新建住宅價格 連續11個月走跌

中國房市跌跌不休。根據大陸官方周一發布的最新數據顯示，5月中國新建住宅價格連續第11個月下跌。路透根據中國國家統計局的數據計算，繼4月下降0.6%後，5月中國房價越比繼續下降0.7%。按年度計算，新房價格年比下降3.9%，4月則是下降3.1%。

大陸國家統計局17日公布，5月中國一線城市新建商品住宅銷售價格月比下降0.7%。彭博報導，這創下了2014年10月以來最大跌幅。

大陸國家統計局的數據還顯示，5月一線城市二手住宅銷售價格月比下降1.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。

大陸官方在5月17日打出重磅房市寬鬆政策，被形容是迄今為止最強的穩樓市措施，包括取消房貸利率下限、降低最低自備款比率等。隨後，中國人民銀行宣布將設立人民幣3,000億元保障性住房再貸款，幫助國企以較低利率收購已建成未出售商品房。各地政府隨後也推出相應政策，給當地的樓市鬆綁。

不過，投資者和分析師仍對這些措施是否足夠持懷疑態度，因大陸央行迄今為止公布的救市資金有限，且多個城市現有試點項目進展緩慢。彭博指出，住房供應過剩拖累中國的樓市價格，並使人們失去了投資房地產的理由。