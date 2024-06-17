大陸5月消費增3.7%優於於預期 工業投資低於預期

大陸國家統計局17日公布，5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，創三個月高點且超出預期；規模以上工業增加值按年增長5.6%，低於預期；前五個月固定資產投資按年增長4%，略低於預期。

據澎湃新聞報導，5月，大陸社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，按年增長3.7%。其中，汽車以外的消費品零售額3兆5,336億元，增長4.7%。

1至5月，大陸社會消費品零售總額達19兆5,237億元，按年增長4.1%。其中，汽車以外的消費品零售額17兆6,707億元，增長4.4%。

5月，規模以上工業增加值按年增長5.6%。1至5月規模以上工業增加價值按年增長6.2%。

1至5月，固定資產投資按年增長4%，其中，民間投資按年增長0.1%，基礎設施投資增長5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資則按年下降10.1%。

大陸國家統計局表示，總體來看，5月，中國經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求仍不足，經濟持續回升向好仍面臨許多困難挑戰。

大陸國家統計局稱，下階段，要加速建構新發展格局，著力推動高質量發展，靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。