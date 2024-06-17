大陸陸5月社會消費年增3.7% 較上月回溫

大陸國家統計局17日公布5月經濟數據。5月，社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點，規模以上工業增加價值年增5.6%。另，大陸今年前五個月失業率平均值為5.1%，較去年同期下降。大陸國家統計局稱，5月，中國經濟運作整體平穩，主要指標回升，新動能較快成長。

大陸國新辦17日舉行記者會，由國家統計局發言人劉愛華公布5月主要總體經濟數據。

工業方面，5月，大陸全國規模以上工業增加價值年增5.6%，季增0.30%。其中，高技術製造業增加價值成長10.0%、裝備製造業增加價值成長7.5%較快，外商及港澳台投資企業成長2.5%、私人企業成長5.9%。

服務業方面，5月大陸全國服務業生產指數年增4.8%，較上月加速1.3個百分點。

消費方面，5月大陸社會消費品零售總額達人民幣3兆9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點，較上季成長0.51%。大陸國家統計局指稱，5月，大陸市場銷售成長回升，升級類商品銷售成長較快。

另，1到5月，大陸全國固定資產投資（不含農民）為人民幣18兆8,006億元，年增4.0%，扣除房地產開發投資為成長8.6%；大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.3個百分點。

大陸國家統計局發言人劉愛華表示，5月，中國經濟運作整體平穩，主要指標回升，新動能較快成長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求仍不足，經濟持續回升向好仍面臨許多困難挑戰。