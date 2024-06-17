受人民幣貶值影響 港股人民幣交易冷清

香港股票交易所年前推出可以港幣或人民幣的交易的模式，但據報導，相關措施實施一年下來，人民幣交易冷清，原因是人民幣持續貶值及地緣政治緊張等。

港交所年前推出港幣或人民幣交易的「雙櫃台模式」，即投資者可以港幣或人民幣買賣特定股票，19日這個雙幣交易模式踏入一週年。

根據星島日報今天的報導，過去一年，人民幣櫃台的股票交易量未見增加，現時日均成交金額約為人民幣1億元（約新台幣4.4億元），遠低於首日推出的1.77億元和首月日均成交金額1.74億元。

報導引述證券界人士說，由於地緣政治緊張、人民幣貶值、港股氣氛差等因素，影響了人民幣櫃台交易，市場反應冷清可以理解。

報導又引述耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬說，人民幣近年有所貶值，本地散戶對相關產品需求少，人民幣櫃台成交少在預期之內。

目前投資者可以人民幣買賣的港股有24檔，包括騰訊、阿里巴巴、京東等，大都是中國大陸在港上市的大型企業。

港交所年前推出有關交易機制，一度令投資者期待可以引進大陸資金，刺激低迷不振的港股。