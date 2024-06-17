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德副總理本周訪華 料就關稅問題激烈磋商

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
德國現任副總理暨聯邦經濟事務和氣候行動部部長哈柏克19日起將對南韓、中國大陸進行五天訪問。（路透）
德國現任副總理暨聯邦經濟事務和氣候行動部部長哈柏克19日起將對南韓、中國大陸進行五天訪問。（路透）

歐盟宣布將對中國進口電動車加徵關稅後，德國副總理兼經濟部長哈柏克宣布19日起將對南韓、中國大陸進行5日訪問，料將無法避免談及歐盟加徵關稅問題，德媒指稱中德雙方將就此激烈磋商。

哈柏克（Robert Habeck）辦公室日前宣布，哈貝克將於19日起對南韓和中國進行5天的工作訪問，屆時將針對貿易、氣候保護和能源政策等議題，分別與韓中兩國官員會談。這也是哈貝克首次訪問中國大陸。

德新社分析，哈貝克此次訪問中國，預計中德雙方將在其此訪期間展開「激烈磋商」。

路透引述德國經濟部表示，哈貝克不會直接參與雙方的關稅談判，但會在與中方官員的會晤中推動「更公平的貿易條件」。同時，德國經濟部發言人稱，哈貝克此次將「無法避免地」談及歐盟加稅問題，但此行他將不代表歐盟進行發言和談判，「這是歐盟執委會自己做的事情」。

彭博此前引述哈貝克稱，德國是一個貿易和出口導向國家，需要開放的市場和公平的環境，如果陷入與中國大陸的關稅競賽，相當於把「嬰兒跟洗澡水一起倒掉」。而「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅螺旋式升級的威脅，在造訪中國時他計劃與當地官員討論此一問題。

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