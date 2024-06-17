陸證監會：將嚴肅查處大股東通過融券減持限售股

大陸證監會16日強調，暫停新增證券公司轉融券規模的政策仍在嚴格執行，並稱將嚴肅查處大股東通過多層嵌套、融券「繞道」減持限售股這一違法違規行為。

大陸證監會在官網針對有自媒體報導，「轉融通瘋狂報復，難怪市場持續下跌，轉融通6月12日一天新增近1.7億股」的說法，做出上述回應。

大陸證監會新聞發言人解釋，6月12日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。自媒體引用個別交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。

轉融券業務是指中國證券金融公司將自有或依法籌集的證券出借給證券公司，供其辦理融券業務。

轉融通證券出借業務是指證券出借人以一定的費率，通過上交所綜合業務平台或深交所交易系統向中國證券金融公司出借證券，中國證券金融公司到期歸還所借證券及相應權益補償並支付費用的業務。

據財新網報導，「轉融通瘋狂報復，難怪市場持續下跌」的輿論在周末持續發酵。主要是因6月12日，轉融通一天新增1.7億股。有自媒體將A股一個月以來的陰跌與近幾個交易日融券數量的激增進行對比。

大陸證監會指出，去年以來，針對市場對融券與轉融券問題的關切，證監會先後採取了禁止限售股出借、降低轉融券效率、嚴禁利用融券實施變相T+0交易等一系列措施。今年2月6日，證監會要求以當日轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，該政策仍在嚴格執行，未發生變化。

證監會並稱，將充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。同時，持續加大行為監管和穿透式監管力度，對大股東、相關機構通過多層嵌套、融券「繞道」減持限售股等違法違規行為嚴肅查處。