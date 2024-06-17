德企在中國面臨主要困難 價格下跌和需求弱

中國德國商會今天發布的報告指出，價格下跌和需求疲軟是德國企業在中國面臨的兩大困難，並說歐洲對中國電動車徵收關稅造成適得其反的效果。

法新社報導，中國是德國最大的貿易夥伴之一，近年來占其銷售額很大一部分。

但中國德國商會（German Chamber of Commerce）調查的186家德國企業中有61%表示，「價格壓力」是迄今為止他們在中國面臨的最大問題。

報告顯示，與世界第2大經濟體中國經濟放緩和地緣政治緊張局勢相關的需求疲軟，則是另一個德企擔憂的問題。

在接受調查的企業中，汽車製造商占了21%。中國是全球最大的汽車市場，也是電動車生產最先進的國家。

近年來，在政府補貼支持下，中國已經成立數十個電動車品牌。但中國經濟放緩對消費者支出帶來壓力，導致製造商之間爆發價格戰，影響獲利。

外國製造商一直以來都在努力適應中國電動車車隊的快速擴張，如今也要在自家地盤與中國汽車競爭。

歐洲聯盟因將對進口的中國電動車徵收高達38%額外關稅，而與中國產生齟齬。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年展開調查，指控中國電動車產業受益於不公平補貼，削弱歐洲汽車製造商的競爭力。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）下週將訪問中國，就兩國經濟關係進行會談。他的發言人指出，歐盟關稅是部長避免不了、非談不可的議題。