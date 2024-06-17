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兩岸微流行／陸「綠色物流」國家標準上路

聯合報／ 記者陳宥菘
大陸首部快遞包裝強制國家標準，自六月正式實施。圖／取自上海包裝技術協會微信號
大陸首部快遞包裝強制國家標準，自六月正式實施。圖／取自上海包裝技術協會微信號

大陸民眾愛網購冠全球，如何實現「綠色物流」受重視。自六月起，大陸首部關於快遞包裝的強制國家標準「快遞包裝重金屬與特定物質限量」正式實施，另一項關於快遞包裝的建議性國家標準「快遞循環包裝箱」也開始實施。專家認為，這意味著大陸物流業正加速向綠色、低碳方向發展，亦能加速快遞行業的轉型升級。

據大陸國家郵政局統計顯示，去年大陸累計完成快遞業務量超過一三二○億件，較去年同期成長百分之十九點四，大陸快遞業持續快速發展。

證券日報報導，「快遞包裝重金屬與特定物質限量」分別針對紙類、塑膠類、紡織纖維類及複合材料類快遞包裝產品，提出了鉛、汞等重金屬總體及單獨限量要求，規定了溶劑殘留、雙酚Ａ等特定物質限量要求，並給出了試驗方法、取樣要求等，為快遞綠色包裝的生產和檢測提供技術依據。

「快遞循環包裝箱」則明確了嵌套式、折疊式、組合式三種結構的快遞循環包裝箱，提出了樹脂類、植物質類箱板的強度要求，以及整箱物理性能、尺寸和公差、環保等技術要求和試驗方法，給出了快遞循環包裝箱循環次數、標籤等建議，引導建立包裝箱循環運營管理系統。

據悉，前者具有法律強制性和約束力，相關單位必須嚴格執行。後者則具有規範和引導作用，但更依賴企業的自願採用和市場調節。專家認為上述標準的實施有助於減少快遞包裝物的環境汙染，減少對資源的需求，同時有助於減少包裝廢棄物的產生。

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