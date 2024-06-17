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前5個月 北京地區外貿規模 創下歷史同期新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據北京海關消息，今年前5個月北京地區進出口總值1.56兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4.3%。

中新社報導，前5個月，北京地區進口1.31兆元，增長4.9%；出口2449.8億元，增長1.3%。北京地區主要進口商品為原油、農產品、汽車，分別進口5344.7億元、1025.7億元、538.8億元，分別增長5.4%、18.9%、4.2%；主要出口商品為手機、積體電路、汽車零配件，分別出口329.8億元、97.6億元、77.3億元，分別增長57.7%、32.8%、13.4%。 　　

民營企業進出口占比提升。前5個月，北京地區國有企業進出口1.16兆元，增長3.6%，占地區進出口總值（下同）的74.3%；外商投資企業進出口2314億元，增長2.2%，佔14.9%；民營企業進出口1658.9億元，增長13%，佔10.7%，佔比較去年同期提高0.8個百分點。 　　北京地區對共建一帶一路國家進出口增長。前5個月，北京地區對共建一帶一路國家進出口7981.8億元，增長3.7%。北京地區主要貿易夥伴是歐盟、美國、瑞士、東協，分別進出口1611.3億元、1122.2億元、994.3億元、958.5億元。

一帶一路 北京 美國

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