聽新聞
test
0:00 / 0:00
前5個月 北京地區外貿規模 創下歷史同期新高
根據北京海關消息，今年前5個月北京地區進出口總值1.56兆元（人民幣，下同），創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長4.3%。
中新社報導，前5個月，北京地區進口1.31兆元，增長4.9%；出口2449.8億元，增長1.3%。北京地區主要進口商品為原油、農產品、汽車，分別進口5344.7億元、1025.7億元、538.8億元，分別增長5.4%、18.9%、4.2%；主要出口商品為手機、積體電路、汽車零配件，分別出口329.8億元、97.6億元、77.3億元，分別增長57.7%、32.8%、13.4%。
民營企業進出口占比提升。前5個月，北京地區國有企業進出口1.16兆元，增長3.6%，占地區進出口總值（下同）的74.3%；外商投資企業進出口2314億元，增長2.2%，佔14.9%；民營企業進出口1658.9億元，增長13%，佔10.7%，佔比較去年同期提高0.8個百分點。 北京地區對共建一帶一路國家進出口增長。前5個月，北京地區對共建一帶一路國家進出口7981.8億元，增長3.7%。北京地區主要貿易夥伴是歐盟、美國、瑞士、東協，分別進出口1611.3億元、1122.2億元、994.3億元、958.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言