陸飾金市場 觀望味濃

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
周大福近期公布4月1日至5月31日未經審核的主要經營數據顯示，其零售值與去年同期相比下降20.2%。 中通社
周大福近期公布4月1日至5月31日未經審核的主要經營數據顯示，其零售值與去年同期相比下降20.2%。 中通社

香港黃金巨頭周大福近期公布4、5月業績顯示，其零售業績與去年同期相比驟降20.2%，主因金價衝高後高位震盪，消費者觀望情緒加重。

第一財經引述行業資深人士分析，除了周大福，不少連鎖品牌珠寶公司的業績雖然增長，但危機已現。金價瘋漲後，消費者就會「理性」考慮性價比的問題。相較於金條，黃金首飾可看成消費品，溢價更高，目前中國大陸市場的奢侈品整體銷量都較低迷，價格偏高的黃金首飾「遇冷」也不奇怪。

端午節假期間，全球黃金價格下跌3.5%。《中國商報》報導，大陸多家黃金零售品牌的黃金首飾零售價格相應跌至每克人民幣704元至706元，較節前回落逾人民幣20元。但上海、深圳水貝金店業者仍稱，金飾品銷量未上升，消費者購金意願未回溫。

周大福此前發布截至2024年3月31日的全年業績公告，營業額年增14.8%至1,087.13億港元，經營淨利年增28.9%至121.63億港元。雖財報亮眼，但或受到近兩月業績影響，周大福股價在財報發布次日一度重挫超過10%。

據了解，黃金價格從2月14日的每盎司1,992美元上漲至5月17日的每盎司2,415美元，三個月間的漲幅達到了20%。

業績 金價 黃金

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