陸准發行沙國ETF

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸境內首批投資沙烏地阿拉伯市場的指數股票型基金（ETF）獲批。 （中新社）
大陸境內首批投資沙烏地阿拉伯市場的指數股票型基金（ETF）獲批。 （中新社）

大陸境內首批投資沙烏地阿拉伯市場的指數股票型基金（ETF）獲批，意味著大陸公募基金正式邁出直投沙國市場的第一步，打開投資中東新視窗，也意味大陸與中東資本市場交流越來越密切。

華泰柏瑞南方東英沙國ETF（QDII）和南方基金南方東英沙國ETF（QDII）正式獲批。兩檔ETF產品所追蹤的富時沙國指數於2018年11月末發布，涵蓋包括沙國石油在內超過50家的沙國大中型上市公司。從成分股行業分布來看，金融、原材料、能源、公用事業和通信等行業占據主導地位。

上交所與沙國交易所去年9月在利亞德簽訂合作備忘錄，兩地資本市場的對接與合作進入到全新階段；這次兩檔沙國ETF獲批，是中沙兩國在金融領域合作上里程碑事件。

事實上，亞太區首檔追蹤沙國股票的ETF南方東英沙國ETF已於去年11月29日在港交所上市。

ETF 中東 指數

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