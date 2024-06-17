大陸618 AI電商仍是偽命題

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導

AI電商原本應是今年618最大看點，但雷聲大，雨點小。對用戶來說，AI電商領域除了應用非常廣泛的AI客服，還有AI主播和AI電話行銷。目前來看，對於電商平台引以為傲的AI客服，有些用戶甚至非常反感。AI主播和AI電話行銷也不能令用戶滿意。分析人士直言，這屆618，AI還是個「偽命題」。

阿里巴巴指出，今年電商業將出現三大趨勢：生成式AI廣泛扮演電商助手角色、多元化而超值的消費主張、追求實惠以外的滿足感。

據科技自媒體「聽筒Tech」報導，京東、淘寶、百度電商、抖音電商等平台，均推出自己的AI產品，試圖激發使用者購物興趣，為消費者提供更精準的購物體驗。

京東創辦人劉強東4月就透過AI數位人「採銷東哥」直播帶貨，引起各界討論。618期間，京東還將AI數位人的直播技術免費向商家開放，以幫助商家低成本開播。

不少使用者表示，對數位人直播帶貨「完全沒有感覺」。或許正因為數位人直播不受歡迎，無論在抖音，還是快手或視頻號上，絕大多數都是真人直播，很少看到有AI主播。

至於應用較為廣泛的AI電話行銷，更招人厭惡。這次168大促期間，就有不少品牌利用AI主動撥打使用者電話推銷相關產品，使用者對此非常反感。還有用戶表示，無法忍受「電商AI客服機械式的回覆」，以及「在解決問題方面的無能」。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠接受本報採訪指出，在AI電商中，電商才是主體，AI或AI數位人是一個「行銷噱頭」。他舉例，在消費者行為研究過程當中，可以看到有些消費者就是需要有真人服務，即便現在AI已非常完美，應對過程當中較不會有瑕疵感，但部分消費者還是會傾向有真人來服務，「需要感覺到辦事有依託、有交代」。

使用者 直播 電商

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