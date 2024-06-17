陸經濟不景氣、頻繁促銷造成疲乏 618購物節不夠熱

大陸年中消費重頭戲「618大促」開跑後，仍延續去年「理性消費」概念，消費者花錢購物上持續謹慎。此外，購物節多且頻繁也讓人深感疲乏。為刺激消費者打開荷包，一些國際精品品牌祭出空前折扣，趁機出清存貨。

一名在上海從事金融業的陳小姐在受訪時直言，去年周圍有朋友說從過去的「報復性囤貨」變成「理性囤貨」，今年更是延續這股消費感覺，今年只買隱形眼鏡和愛犬的保健品，「感覺是日常用品囤貨較多」。

從事文字相關工作的台青呂小姐坦言「只有看到本來正好要買的日用品有打折才下單」。另一名在上海從事科技業的藍先生也說，目前尚未因618買任何產品，他感嘆是「因為『窮』，今年經濟還是不太景氣」。

今年618主要平台活動概況

呂小姐還表示，整體消費市場還是受到經濟不景氣、消費降級影響，大家在花錢購物上還是會較為謹慎。「現在的各種購物節活動時間都拉好長，618活動從5月底就開始了，還分三、四波放優惠，太複雜就懶得研究了！」此外，購物節太多，大家有些疲乏。

「現在購買商品的平台變多，不只有淘寶，還有抖音、拼多多、小紅書這些平台可買」。呂小姐注意到，近來太多平台入局購物節，讓不少消費者買東西開始被分流，依賴單一購物平台已成過去式。

一名在四川工作的白領蔡小姐也稱，「說實在的今年都沒怎麼買，我都甚至快要遺忘雙11或618這件事了」，感覺「熱度過去了」。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣分析，大陸經濟近來明顯不好，壓抑整個消費動能，目前雖然可以看到旅遊業有所復甦，但進一步來看，整體呈現實際是消費降級，即是說出去玩現在都是「窮遊」，儘量能不出國就不出國，能住便宜的飯店就住便宜的，同樣在吃的方面也是一樣。「總結來說，如果薪資一直起不來的話，消費也很難會有所復甦」。

彭博報導，今年618期間，為刺激大陸消費者打開荷包，巴黎世家、Versace、紀梵希及Burberry等精品品牌開始在大陸祭出空前折扣，甚至超過五折，希望出清未售存貨。

分析指出，這凸顯在中國大陸經濟減緩侵蝕家庭財富之際，全球精品品牌在當地市場遭遇的困境。