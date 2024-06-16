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浙江兩岸青年創業沙龍 台青稱盼做兩岸橋梁

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
兩岸青年創新創業沙龍在浙江溫州舉行。溫州網
兩岸青年創新創業沙龍在浙江溫州舉行。溫州網

2024浙江·台灣合作周近日在浙江省舉辦，其中，「2024 兩岸（溫州）青年創新創業沙龍」15日在溫台融合發展青年創業基地舉行。溫州台青創客坊負責人潘柏銓說，希望做好兩岸橋梁，將中華民族偉大復興這個核心思想「傳承」給台青台生們，享受大陸帶來的機遇。

據溫州網，成立於2015年的溫州台灣青年創業就業服務中心，被大陸國台辦授予「海峽兩岸青年創業基地」稱號，累計協助1000多名台灣青年成功就業、創業和實習，幫助引進台灣博士150多人。

為進一步吸引兩岸青年創新創業，「2024兩岸（溫州）青年創新創業沙龍」邀請廈門大學、北京大學、中國社科院、台灣政治大學、溫州大學等學校的兩岸青年教師、台灣青年博士和在溫就業創業台灣青年等50多人交流座談。

在大陸推動「新質生產力」的背景下，浙江工貿職業技術學院溫州市台灣研究中心研究員虞志秋舉例，兩岸青年可探索合作模式，如聯合創業、跨網工作及共同研究和開發專案。

溫州台青創客坊負責人潘柏銓說，希望創客坊做好兩岸橋梁，將中華民族偉大復興這個核心思想「傳承」給台青台生們，享受大陸帶來的機遇。

創業 橋梁 青年

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