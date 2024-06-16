「茅台信仰」崩塌？陸茅台價格大跳水 「中國巴菲特」、投資人紛紛力挺

近期，大陸知名白酒品牌貴州茅台價格「跳水」引起「茅台信仰」逐漸崩塌。大陸知名投資人士紛紛出面力挺茅台。步步高集團董事長、有「中國巴菲特」之稱的投資名人段永平表示對茅台前景樂觀。

一段時間以來，茅台酒價格在市場不僅是天花板，同時公司股價也是「股王」等級，因此大陸市場逐漸有茅台信仰與神話，並視為帶動整體經濟與消費關鍵。

作為內需消費指標的茅台酒的市場價格「牽動人心」。6月14日大陸酒價數據顯示，2024年飛天茅台酒（散瓶）53度/500ml的批發參考價為每瓶人民幣2,230元，較前一交易日下跌人民幣190元。

貴州茅台股價同時也作為A股風向標，東方財富Choice數據顯示，5月以來，截至6月14日，貴州茅台股價跌幅為8.8%。在6月14日盤中，貴州茅台股價一度下挫超過2%，觸及年內低點。

段永平在其微博號「大道無形我有型」稱，在電子產品行業，一旦產品滯銷，後果會比較嚴重。然而，對於茅台而言，銷售不佳只是意味著庫存中又多了一些年份酒。他還表示，這些酒以後可能會「賺得更多」。「市場短期是投票器，但是長期是稱重機。所以，市場還是那個市場，茅台還是那個茅台。」他說。

此外，被譽為「中國東野圭吾」的大陸作家紫金陳也在社交平台上表示，自己已加倉了300股貴州茅台股票，並表達了對貴州茅台三五年業績增長的信心。

東方港灣董事長但斌則建議貴州茅台應該學習輝達拆股計畫，或有助於提振股價。同時強調自己對茅台的看好未改變。

華金證券在近日的研報中表示，茅台批發價波動是短期現象，這意味著白酒行業出清速度有望加快。

面對市場對於茅台產生信心危機，貴州茅台官微16日發布消息指出，茅台集團董事長張德芹近日率隊赴香港開展市場調研，進一步明確國際化戰略，堅定國際化信心。

近期南都灣財社報導，許多炒賣茅台的黃牛扛不住價格下滑，集體退場。二手平台「閒魚」多名回收商表示「目前不收茅台」，還有回收商直言已快虧到倒閉。

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