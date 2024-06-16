快訊

未來一周愈來愈熱！一圖看各地高溫「上看36度」 中部以北防午後雷雨

午後雨彈狂炸北市...這3區雨量驚人 仁愛路溝蓋噴水、吳興街水溢民宅

最深切一課來自「他」！輝達黃仁勳勉勵加州理工學子：排出人生的優先順序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「茅台信仰」崩塌？陸茅台價格大跳水 「中國巴菲特」、投資人紛紛力挺

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期，大陸知名白酒品牌貴州茅台價格「跳水」引起「茅台信仰」逐漸崩塌。貴州省仁懷市鹽津河風景區內的巨型茅台酒瓶建築，被稱為「天下第一瓶」。（中新社） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
近期，大陸知名白酒品牌貴州茅台價格「跳水」引起「茅台信仰」逐漸崩塌。貴州省仁懷市鹽津河風景區內的巨型茅台酒瓶建築，被稱為「天下第一瓶」。（中新社） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近期，大陸知名白酒品牌貴州茅台價格「跳水」引起「茅台信仰」逐漸崩塌。大陸知名投資人士紛紛出面力挺茅台。步步高集團董事長、有「中國巴菲特」之稱的投資名人段永平表示對茅台前景樂觀。

一段時間以來，茅台酒價格在市場不僅是天花板，同時公司股價也是「股王」等級，因此大陸市場逐漸有茅台信仰與神話，並視為帶動整體經濟與消費關鍵。

作為內需消費指標的茅台酒的市場價格「牽動人心」。6月14日大陸酒價數據顯示，2024年飛天茅台酒（散瓶）53度/500ml的批發參考價為每瓶人民幣2,230元，較前一交易日下跌人民幣190元。

貴州茅台股價同時也作為A股風向標，東方財富Choice數據顯示，5月以來，截至6月14日，貴州茅台股價跌幅為8.8%。在6月14日盤中，貴州茅台股價一度下挫超過2%，觸及年內低點。

段永平在其微博號「大道無形我有型」稱，在電子產品行業，一旦產品滯銷，後果會比較嚴重。然而，對於茅台而言，銷售不佳只是意味著庫存中又多了一些年份酒。他還表示，這些酒以後可能會「賺得更多」。「市場短期是投票器，但是長期是稱重機。所以，市場還是那個市場，茅台還是那個茅台。」他說。

此外，被譽為「中國東野圭吾」的大陸作家紫金陳也在社交平台上表示，自己已加倉了300股貴州茅台股票，並表達了對貴州茅台三五年業績增長的信心。

東方港灣董事長但斌則建議貴州茅台應該學習輝達拆股計畫，或有助於提振股價。同時強調自己對茅台的看好未改變。

華金證券在近日的研報中表示，茅台批發價波動是短期現象，這意味著白酒行業出清速度有望加快。

面對市場對於茅台產生信心危機，貴州茅台官微16日發布消息指出，茅台集團董事長張德芹近日率隊赴香港開展市場調研，進一步明確國際化戰略，堅定國際化信心。

近期南都灣財社報導，許多炒賣茅台的黃牛扛不住價格下滑，集體退場。二手平台「閒魚」多名回收商表示「目前不收茅台」，還有回收商直言已快虧到倒閉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

信仰 台股 業績 茅台

延伸閱讀

當共諜拉軍官「效忠祖國」判4年 杜永心想要退休金確定夢碎

南京Costco開業人山人海 高峰得等2小時才進場、愛馬仕包秒光

「茅台也能喝死人」安徽官拒查水污染 還稱：快退休不該多問

偷完土地公廟突恍神 「回神時已在家」來不及變賣就被逮

相關新聞

再獲183億元貸款！陸四大房企之一「萬科」 2子公司以專案資產抵押擔保

大陸四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，期間努力找各種方法籌錢還債。萬科企業股份有限公司6月14日（萬科A）發出公告指，...

加緊打貪！小米2國際業務部地區高層傳涉貪腐遭解僱

包括阿里巴巴、抖音等多家中國知名企業近來加緊「打貪」，頻頻通報內部反貪腐行動相關成果。有消息傳出，小米近日內部通報違規違...

「茅台信仰」崩塌？陸茅台價格大跳水 「中國巴菲特」、投資人紛紛力挺

近期，大陸知名白酒品牌貴州茅台價格「跳水」引起「茅台信仰」逐漸崩塌。大陸知名投資人士紛紛出面力挺茅台。步步高集團董事長、...

彭博：義大利總理梅洛尼或將在近幾周訪問大陸

僅管義大利自去年底退出中國大陸「一帶一路」倡議，不影響中義持續互動。彭博指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Melo...

傳德經濟部長將赴大陸訪問 德媒：料將有「激烈磋商」

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）辦公室當地時間14日宣布，哈貝克將於19日開始對南韓和中國進行為...

金價熱漲「零售買氣冷」 周大福四、五月銷售跌二成

香港黃金巨頭周大福近期公布4月1日至5月31日未經審核的主要經營數據顯示，其零售值與去年同期相比下降20.2%。下降主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。