李強15日將訪澳 澳外長：此行對展現中澳貿易關係穩定「非常重要」

大陸國務院總理李強15日起展開澳洲訪問行，澳洲廣播電台引述澳洲外交部黃英賢表示，這是時隔七年多來再次有大陸總理到澳洲進行訪問，而李強此趟訪問行對於展現兩國貿易關係穩定「非常重要」。

路透指出，2020年，澳洲與其最大貿易夥伴大陸再發生外交爭端後，大陸對澳洲一系列農產品和礦產品實施貿易限制，不過，這場爭端目前已基本緩解。李強於15日飛抵澳洲時也表示，中澳雙邊關係現階段已「重回正軌」。

黃英賢16日早向澳洲廣播電台表示，這是7年來，大陸總理首次訪問澳洲，「這顯然是一次非常重要的訪問」，本屆政府為改善兩國關係進行非常深思熟慮和細緻的努力，才得以實現兩國關係的穩定，「並努力消除貿易障礙的成果」。

黃英賢再指，「我在選舉前說過我們希望兩國關係穩定，這意味著也要承認兩國關係中存在的分歧」。

新華社稍早提到，16日上午，正在澳洲訪問的李強前往南澳阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）考察中澳大貓熊保育合作研究工作。而該動物園是澳洲唯一擁有大貓熊的動物園。南澳州督孫芳安、州長馬思諾，澳洲外交部長黃英賢、貿易部長法瑞爾陪同考察。

李強在考察中稱，阿德雷德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓「網網」（Wang Wang）和「福妮」（Fu Ni）。他並宣布，由於網網和福妮已在澳洲待逾15年將在年底租約到期後返回大陸，將為澳洲提供一對新的貓熊。

同日，李強還出席阿得雷德葡萄酒出口商的活動。由於直到近期中澳雙方的貿易爭端問題，澳洲農業和礦產出口曾一度被大陸市場排除在外，去年澳洲還暫停其出口額價值達200億澳元的出口。而黃英賢說，選在這個時間點，當然是因為此前貿易障礙之一的葡萄酒出口已經取消，「我們（澳方）對此表示歡迎」。

另，路透還指，李強此行除了到阿得雷德外，還將前往坎培拉和具有豐富鐵礦資源的西澳。報導稱，澳洲是大陸最大的鐵礦石供應國，同時大陸也一直是澳洲礦業計劃項目的投資者之一。然而，澳洲近期以國家利益為由，阻止了大陸對關鍵礦產領域的部分投資。