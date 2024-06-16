再獲183億元貸款！陸四大房企之一「萬科」 2子公司以專案資產抵押擔保

大陸四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，期間努力找各種方法籌錢還債。萬科企業股份有限公司6月14日（萬科A）發出公告指，其向中國郵儲銀行深圳分行申請人民幣41億元（約合新台幣183億元）貸款，控股子公司透過持有的專案資產抵押等方式為相關貸款提供擔保。

澎湃新聞指出，公告顯示，上述貸款分為兩項擔保：一是萬科向郵儲銀行申請銀行貸款本金金額16億元，期限3年。萬科的控股子公司徐州萬喆置業有限公司以持有的專案地塊為前述貸款提供相應抵押擔保；二是萬科向郵儲銀行申請銀行貸款本金金額25億元，期限3年。萬科的控股子公司西安萬高房地產開發有限公司以持有的項目在建工程為前述貸款提供相應抵押擔保。

萬科對此強調，本次擔保事項，有助於滿足公司經營發展需要，風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

截至2024年5月底，萬科擔保餘額為人民幣446.85億元，占萬科2023年底經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重為17.82%。其中，萬科及控股子公司為其他控股子公司提供擔保餘額445.03億元，公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保餘額1.82億元。

萬科再指，其及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保及涉及訴訟的擔保。

據了解，本次擔保發生後，萬科對外擔保總額將為人民幣487.85億元，占萬科2023年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為19.45%。

另，中新經緯提到，今年5月，萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，取得200億元銀團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權。

彼時，有業內人士指，這是自2020年以來房地產單筆金額最大的一筆貸款，銀團融資方式由於金額大、需多家銀行共同認可，因此對借款人資質要求很高。此外，目前房地產政策已出現重大利好，萬科獲得重大融資進展，對於產業信心也具備顯著的提振意義。此次銀團貸款預計也能起到示範效應，帶動萬科的其他融資加速落地。

據萬科財報顯示，2023年萬科實現營收4,657.39億元，年減7.56%；歸屬於上市公司股東的淨利121.63億元，年減46.39%。