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加緊打貪！小米2國際業務部地區高層傳涉貪腐遭解僱

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米近日內部通報，公司兩名國際業務部地區總經理涉嫌貪腐遭解僱。（路透）
小米近日內部通報，公司兩名國際業務部地區總經理涉嫌貪腐遭解僱。（路透）

包括阿里巴巴、抖音等多家中國知名企業近來加緊「打貪」，頻頻通報內部反貪腐行動相關成果。有消息傳出，小米近日內部通報違規違紀案件，公司兩名國際業務部地區總經理涉嫌貪腐被解僱。同時，因涉案金額巨大，小米已對其中一人啟動刑事及民事維權。

綜合上海證券報、澎湃新聞報導，近日小米集團內部發布通報，對兩起涉及國際業務部地區總經理的違規違紀案件進行嚴肅處理。通報提到，小米集團前國際業務部西歐地區部總經理歐文涉嫌虛構外包業務，涉案金額龐大，現已被小米辭退，並啟動刑事及民事維權程序。

通報還指，前國際業務部拉美地區部總經理陳丙旭，向合作商索取巨額賄賂、收受名貴財物、接受奢侈招待等嚴重違規違紀行為。現已被小米辭退，並沒收選擇權，賠償小米公司損失。

據悉，小米集團2019年9月進行組織架構重組時，曾對國際部進行調整。其中包括，任命歐文擔任西歐區總經理、陳丙旭擔任東歐區總經理，後來陳丙旭調任拉丁美洲地區部總經理。

2022年5月，小米宣布與徠卡達成全球影像策略合作。彼時小米集團董事長雷軍發文透露，他曾委託小米西歐區總經理歐文，帶領小米總部及駐歐洲影像專家團隊到訪徠卡德國總部Leica Park。

財報顯示，小米今年第一季總營收為人民幣755億元，年增27%，經調整淨利為65億元，年增100.8%，其中包括智慧電動車等創新業務費用23億元。另，小米集團海外營收約379億元，年增40.3%，營收占50.2%，該部分營收主要來自印度及歐洲。

另，據市場研究公司Canalys數據，2024年第一季，小米集團在中東、拉丁美洲、非洲和東南亞均實現智慧型手機市場份額的年比大幅增長。其中，中東出貨量排名居第二，市占率年增7.1個百分點至20.9%。

而拉丁美洲、東南亞、非洲等區域排名居第三，市占率分別年增2.0個百分點、4.4個百分點及4.5個百分點，市占率分別為15.3%、16.5%和10.6%。

多家陸媒報導指，大陸手機大廠小米近日傳出兩名國際業務部區域總經理被辭退，原因為涉嫌虛構外包業務及索賄等。圖／取自新浪科技微博
多家陸媒報導指，大陸手機大廠小米近日傳出兩名國際業務部區域總經理被辭退，原因為涉嫌虛構外包業務及索賄等。圖／取自新浪科技微博

中東 市占率 非洲

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