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彭博：義大利總理梅洛尼或將在近幾周訪問大陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博指出，義大利總理梅洛尼計劃將在未來幾周內訪問中國大陸。（歐新社）
彭博指出，義大利總理梅洛尼計劃將在未來幾周內訪問中國大陸。（歐新社）

僅管義大利自去年底退出中國大陸「一帶一路」倡議，不影響中義持續互動。彭博指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）計劃將在未來幾周內前往中國大陸進行訪問。

報道指出，梅洛尼近日在義大利南部舉行的七國集團峰會（G7）閉幕式新聞發布會上表示，「我們正在籌備對中國（大陸）的訪問。」她補充，雖然日期尚未確定，但可能將會在未來幾周內成行。

梅洛尼還指出，七國集團對與中國大陸的經濟合作持開放態度，但來自中國大陸和七國集團國家的企業應在「平等」的基礎上來競爭。「我們希望發出明確信號，尤其是對中國（大陸）。我們願意對話，但我們的公司必須在平等的基礎上競爭。市場可以是自由的，但前提是它是公平的，也就是說，它將是一個公平競爭框架內的自由市場。」

此前，大陸商務部長王文濤6月初曾警告稱，近期歐盟以中國大陸產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國大陸電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

他揚言，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，中方希望透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企的「正當利益」。

另，大陸外交部近期亦表示，中國大陸的發展給歐洲帶來的是機遇而非風險，保護主義無助於歐盟解決現有問題。

據悉，義大利是唯一參加中國大陸「一帶一路」倡議的七國集團成員，不過，去年底決定退出該計劃。

梅洛尼 義大利

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