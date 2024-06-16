海峽兩岸職工論壇 陸喊話積極營造互利共贏局面

大陸海峽論壇近日在福建舉辦，為促進兩岸基層交流，大陸華全國總工會15日下午在廈門集美舉辦「2024海峽職工論壇」，邀請220多名技藝大師、勞模代表、第一線職工和工會幹部參加，在現場展示自己的職業技能，會上更提出三點倡議，喊話兩岸職工要積極營造互利共贏的良好局面。

大陸所謂「職工」，是指以工資收入為主要收入來源的體力、腦力勞動者，近年大陸積極推進對台基層，尤其是所謂「工青婦（職工、青年、婦女）」群體的交流工作。

因此，在本屆海峽論壇期間，大陸舉辦「2024海峽職工論壇」，以「百工百業齊發展，數智賦能創未來」為主題，包括成果展示、論壇發言、「海峽兩岸百工百業交流活動」啟動儀式、兩岸職工交流經驗分享會、兩岸職工現場展示等流程。

據央視新聞報導，會上提出三點倡議：堅持數智引領，不斷推動兩岸經濟社會高品質發展；提升技能水準，打造發展新質生產力生力軍；把握歷史大勢，積極營造互利共贏的良好局面。

中華全國總工會黨組書記徐留平說，勞工、工會交流是兩岸融合發展的重要領域和管道，在推動鑄牢中華民族共同體意識、守護中華民族共同家園方面發揮著不可替代的重要作用。

徐留平還表示，要隨時尊重、關懷、造福台胞職工，進一步加強兩岸職工就業創業等各類平台建設，用心用情做好維權服務工作。