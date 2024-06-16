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廈門五通馬頭設金門鄉親服務站 李文良：有溝通觀光開放

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
「金門鄉親服務站」設在廈門五通客運碼頭二樓出發層，設有兩名常駐人員，提供到廈門的台灣民眾辦證、辦卡，了解當地對台政策的諮詢服務。記者陳政錄／攝影
「金門鄉親服務站」設在廈門五通客運碼頭二樓出發層，設有兩名常駐人員，提供到廈門的台灣民眾辦證、辦卡，了解當地對台政策的諮詢服務。記者陳政錄／攝影

大陸海峽論壇舉辦期間，廈門五通客運碼頭16日上午舉辦「金門鄉親服務站」揭牌儀式，可提供金門鄉親申辦台胞證、居住證、手機號碼、銀行卡的諮詢服務。金門副縣長李文良表示，未來服務項目會越來越多，他並稱此行赴陸參會，有就觀光開放事宜和陸方相關單位磋商，「但仍有一些障礙」，因此目前各個兩岸交流活動，會爭取以專案（專案申請大陸人士來台）形式進行。

金廈「小三通」客運航線去年1月7日復航後，目前每天共有16個航次往返兩地，截至今年5月，累計運送旅客近2,100萬人次。大陸官方表示，為更好地服務金門鄉親，推進廈金融合發展，在廈金「小三通」碼頭二樓設立了金門鄉親服務站，在此次海峽論壇期間正式啟用。

金門鄉親服務站主要功能為宣傳大陸惠台政策、提供諮詢服務，無償為金門鄉親提供急難、緊急聯絡、通報關懷服務；協助金門鄉親申請辦理台胞證、居住證、大陸手機號碼、銀行卡開戶等諮詢服務；為金門鄉親提供來廈旅遊諮詢服務；為金門陸籍配偶及赴金陸客提供諮詢服務等等。

在16日上午的揭牌儀式上，近日赴陸出席海峽論壇的金門縣副縣長李文良，和廈門市台辦主任劉金柱，廈門市台商協會代表等出席。李文良說，經過金廈兩方多次磋商，服務站順利啟動服務，將為有需要的鄉親提供更多服務。

李文良表示，服務站設立後，可讓金門鄉親有一個直接的聯繫窗口，省掉中轉的麻煩，隨雙邊關係發展，相信未來需要諮詢的服務的項目會越來越多，例如緊急醫療救護等，因此雙方將定期開會，就實際需求進行調整。他也稱，除了金門鄉親，台灣民眾透過小三通從金門到廈門，有需要也可到服務站尋求協助。

至於外界關注，在大陸日前宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊後，陸方何時開放金門。李文良說，此行有和大陸相關單位溝通磋商，希望可以早日開通，「但仍有一些障礙」，2月漁船案是原因之一，畢竟事件發生在金門，地方政府一直積極提供協助，希望創造較有善意的情境，「讓台北跟北京可以好好的坐下來談一談」，若都有善意的話對金門鄉親是好事。

他坦言，因為現在兩岸官方針對旅遊未進一步開放，因此，地方政府有爭取到以專案形式（專案申請大陸人士來台）進行，例如7月的金廈泳渡，以讓活動順利舉行，這部分「台北那邊是支持的」。

金門副縣長李文良說，此行有和大陸相關部門溝通觀光開放事宜。記者陳政錄／攝影
金門副縣長李文良說，此行有和大陸相關部門溝通觀光開放事宜。記者陳政錄／攝影
廈門五通客運碼頭16日上午舉辦「金門鄉親服務站」揭牌儀式。記者陳政錄／攝影
廈門五通客運碼頭16日上午舉辦「金門鄉親服務站」揭牌儀式。記者陳政錄／攝影
在廈門五通客運碼頭出發層，準備返台的民眾正在購買大陸伴手禮。記者陳政錄／攝影
在廈門五通客運碼頭出發層，準備返台的民眾正在購買大陸伴手禮。記者陳政錄／攝影
儘管大陸尚未開放赴廈門旅遊，但五通客運碼頭已有旅行業者提供赴金門旅遊的商品， 一旁還有貨幣兌換所。記者陳政錄／攝影
儘管大陸尚未開放赴廈門旅遊，但五通客運碼頭已有旅行業者提供赴金門旅遊的商品， 一旁還有貨幣兌換所。記者陳政錄／攝影

廈門 李文 金門

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