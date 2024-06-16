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陸6月LPR 可能不動

經濟日報／ 記者葉文義林宸誼／綜合報導
中國人民銀行。 中新社
中國人民銀行。 中新社

中國人民銀行大陸央行）預計在周四（20日）公布6月貸款市場報價利率（LPR）。機構分析指出，政策性降息的實施條件正逐步積累，6月LPR仍可能「按兵不動」，但第3季就有望進一步調整。

5月20日公布的1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。兩報價均與前月持平。實際上，自今年2月5年期以上LPR大幅調降25基點以來，LPR已連續三個月維持這一報價。

展望後續，大陸官媒《上海證券報》14日頭版文章指出，第3季貨幣政策將再度發力，降準降息均有空間。

文章提到，今年來，地方債發行節奏較慢，下半年地方債待發行規模較高、發行節奏較為集中。預計在第3季政府債券供給集中階段，或透過降準釋放低成本流動性進行對沖。不過，如果再貸款投放節奏較快，降準的必要性可能下降。

有分析師認為，當前降息的迫切性更高，在房地產行業調整壓力等背景下，第3季中期借貸便利（MLF）操作利率可能下調20個基點。

分析師還稱，透過靈活的利率工具實現「降息」的政策組合仍可能出現，存款利率和貸款市場報價利率（LPR）的調整，最快可能在年中至第3季落地。

中國人民銀行 地方債 大陸央行

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