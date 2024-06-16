陸50年國債過熱 專家示警

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸50年期超長期特別國債首次發行，此期發行總額為人民幣350億元（新台幣1,540億元），票面利率透過競標後僅為2.53%，反映出市場對超長期特別國債的追捧。不過，專家提醒，此輪大陸債券「牛市」行情不具備可持續性，需警惕高位「接盤」風險

據《證券時報》報導，今年以來，部分債券型基金投資回報率上升，一些產品年化收益率甚至超過10%，吸引了不少投資者的目光。

當前，債券基金追求高收益的策略主要是拉長存續期。受「資產荒（高收益資產的稀缺）」影響，近期一些機構投資者找不到收益較好的資產，尤其是銀行存款利率下調後，更加凸顯債券基金的比價優勢。這些機構更多依靠拉長債券存續期來追求高收益，實際上也是在押注市場利率還會走低。

為此，光大證券首席固定收益分析師張旭提醒，長債殖利率不會持續處於低位，投資者在債市高位接盤，未來遭受損失的風險很大。

台幣 資產 風險

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