陸對紐西蘭乳製品需求提升 李強參訪恆天然集團

大陸國務院總理李強15日上午與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）共同參觀紐西蘭恆天然集團（Fonterra）總部和紐西蘭農業技術展示。李強表示，農業一直是大陸和紐西蘭經貿合作的活躍領域。希望雙方落實2023年簽署的關於提升兩國農業合作水平的戰略規劃，積極展開農產品貿易，加強農業技術交流。

兩國總理聽取恆天然集團負責人介紹集團經營和在陸發展情況，並參觀恆天然產品展覽、觀看產品製作過程。李強表示，恆天然集團深耕中國40多年，在大陸業務不斷拓展，是兩國互利合作的縮影，他也歡迎恆天然等紐西蘭企業繼續搶抓機遇。

恆天然是紐西蘭當地農民經營的的跨國乳製品合作社，產品包括芝司樂、安佳、豐力富等。其餐飲服務遍及大陸285個城市。

據恆天然官網15日發布文章顯示，恆天然的大中華區食品服務業務報告2023年的營收為22億美元，毛利率為17.9%。其中明星產品鮮奶油每年在大陸烘焙店中用於製造4億杯飲料和2.6億個蛋糕，且需求持續增長。

恆天然2014年在上海開設第一家應用中心，用以和當地客戶合作，開發適合當地消費者口味和趨勢的產品應用。除了上海、北京、成都、廣州和深圳，今年下半年恆天然還將在武漢開設第六家應用中心。

李強另於14日上午在奧克蘭參觀中國－紐西蘭奇異果「一帶一路」聯合實驗室時表示，大陸和紐西蘭的實驗室優勢互補、協同合作，通過科技賦能奇異果產業，為兩國產業進一步提質升級提供了支撐，也為共建「一帶一路」國家奇異果產業發展增添動力。

路透指出，大陸對來自紐西蘭的優質乳製品、牛肉和羊肉產品的需求越來越大，而北京視自身為盧克森計劃在未來十年內使新西蘭出口翻倍計劃中的關鍵部分。