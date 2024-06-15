陸軟體創新發展大會 現場簽約項目超過百億

大陸第二屆軟件（軟體）創新發展大會14日在武漢舉行，8個校企合作項目和24個產業招商項目在開幕儀式現場簽約，簽約總金額達人民幣103.91億元（合約新台幣438億元）；並有武漢、鄭州、太原、合肥、長沙和南昌6個省會城市工業和資訊主導部門聯合發起《推動中部地區軟件新質生產力崛起倡議》，共同促進區域軟體產業發展。

據證券時報報導，倡議聚焦軟體產業的協作創新、技術解方、應用示範和人才培養。同時，大力發展大陸中部地區開源基礎設施，推動區域開源組織、開源項目、開源社區、開源代碼托管平台共建共享。探索建立區域開源項目白名單互認機制，加大開源產品採購力度。

證券時報指出，大陸共有14座「中國軟件名城」，武漢是中部地區唯一的城市，該市2023年軟體業務收入突破人民幣三千億元，年增20.1%，增速在14個軟體名城中連續兩年居於首位。

武漢擁有軟體業務收入超過人民幣億元的企業330家，上市公司17家，中國軟體百強企業4家，中國軟體名企2家。座落在該市的半導體公司長江存儲，是大陸規模最大、技術最先進的儲存企業。

數據顯示，在武漢帶動下，湖北省軟體產業規模2023年達人民幣3,050億元，該省先後出台加快軟體和訊息服務產業、工業軟體產業高質量發展的行動方案，力爭2025年全省軟體產業業務收入達人民幣四千億元以上。

倡議指出，大陸中部地區軟體產業發展基礎良好，區域軟件收入增速實現全國領先，展現廣闊發展前景。以此為基礎，相關城市權利促進半導體、智慧聯網車、智慧終端、機器人等硬件產業與基礎軟體和工業軟體，以及人工智慧、雲計算、大數據、工業互聯網等軟件服務協作創新。

合肥市工信局副局長王偉告訴證券時報記者，各個城市的資源不一樣，中部省會城市要結合本地產業發展特點，在數位轉型過程當中，推動軟體產業與在地產業鏈深度融合。合肥的軟件產業發展和工業化結合相對緊密，在大力發展的半導體、新型顯示等領域都有軟體產業參與。

據央視報導，武漢在2023年舉辦首屆中國軟件創新發展大會，為大陸首個聚焦「創新」的全國新軟體峰會活動，透過工業軟體供需對接等活動，簽約軟體招商項目23個，總投資金額約人民幣40.6億元。