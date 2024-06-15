多家中國非法離岸賭博公司遭突襲 陸駐菲大使館回應

菲律賓執法部門近日接連採取行動，突襲多地離岸博弈園區，抓捕大批犯罪嫌疑人，包括一些大陸公民，大陸駐菲律賓大使館發言人14日回應，絕大多數涉案中國公民是菲離岸博彩（賭博）的受害者，堅決反對菲方藉由離岸博弈問題對中方進行的任何不實指控和污蔑抹黑。

據路透13日報導，多家由中國公司經營的離岸賭博公司（POGO）被指控與犯罪集團有關，菲律賓當局對此展開突襲並將其關閉。相關犯罪包括人口販運、綁架、信用卡詐騙、加密投資詐騙和網路交友詐騙等。

菲律賓相關監管機構負責人表示，約有250家至300家離岸賭博公司在菲律賓無照經營，是菲律賓46家合法賭博公司的六倍左右。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）13日表示，菲律賓應該制止這些在菲律賓經營的有組織犯罪活動，這些活動削弱國家財政狀況、國家評級，並且腐蝕社會。

對此，大陸駐菲律賓大使館發言人回應，大陸法律禁止一切形式的賭博，政府嚴厲打擊公民出境從事賭博業，包括離岸博彩等網絡賭博。大量事實表明，菲離岸博彩業滋生綁架勒索、販賣人口甚至故意殺人等嚴重犯罪，嚴重損害菲利益和形象，嚴重破壞中國人利益和形象，也嚴重危害中菲關係。

大陸駐菲律賓大使館發言人指出，中菲執法部門近年來一直保持密切溝通合作，並多次聯合開展打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等行動。2018年以來，累計遣返近三千名涉案大陸公民。僅過去一年，中方就協助菲方取締5個離岸賭博園區，遣返中國公民近一千人。

大陸駐菲律賓大使館發言人表示，絕大多數涉案大陸公民是菲離岸賭博的受害者，政府有責任保護中國公民合法權益，並呼籲菲方早日全面禁止離岸賭博業，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

大陸和菲律賓執法部門5月14日合作，遣返160多名在菲從事離岸賭博的大陸公民。今年2月、去年12月時，中菲也曾合作遣返在菲從事離岸賭博的大陸公民。