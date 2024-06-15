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創單月運量歷史新高！中歐班列5月共開行1724列

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家鐵路集團有限公司13日發布大陸國家鐵路5月營運數據。（圖／取自中國鐵路微博）
大陸國家鐵路集團有限公司13日發布大陸國家鐵路5月營運數據。（圖／取自中國鐵路微博）

大陸國家鐵路集團有限公司13日表示，中歐班列5月共開行1724列，發送貨物18.6萬標箱，分別年增14%、13%，創單月運量歷史新高。

據中國鐵路發布資訊，大陸國家鐵路5月發送貨物3.37億噸，年增2.8%，日均裝車18.05萬車，年增3%。鐵路部門用好國內和國外協調機制，加強中歐班列通道建設和運輸組織，貨物品類不斷拓展，運量持續增長。

此外中老（中寮）鐵路 「瀾湄快線」國際貨物列車全力運作，進出口時令果蔬明顯增長，5月份累計發送跨境貨物47.3萬噸，年增16.2%。強化鐵路口岸運輸組織，提升通關效能，鐵路各大口岸日均交車2,985車，年增15%。

大陸國鐵集團貨運部負責人表示，集團充分發揮全國鐵路一張網和調度集中統一指揮的優勢，全面深化貨運市場化改革，加快推進鐵路現代物流體系建設，精心組織貨物運輸，持續提升鐵路貨運能力和服務品質。

該負責人指出，隨著大陸經濟運作持續回升，鐵路貨運需求將保持高位運作，鐵路部門將進一步深化運輸供給側結構性改革，保障經濟平穩運作和生產生活。

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