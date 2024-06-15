大陸駐歐盟使團公使彭剛：最大的風險是不合作

2024年歐盟中國商會「中歐商業高峰論壇」14日於比利時召開，大陸駐歐盟使團公使彭剛於論壇中表示，即便歐盟要防範風險，也應該將主動權交還給企業，不要讓政治決策取代商業決策。

據中國日報報導，本次論壇以「中歐兩大市場：深度互嵌 高度依存」為主題，就中歐經貿合作現狀、風險及應對等展開討論。由歐盟中國商會主辦，中銀歐洲和工銀歐洲支持，有大陸、比利時、德國、法國、西班牙、盧森堡等國，包括歐盟中國商會會員企業和商協會在內的約百家企業機構代表參會。

歐盟中國商會會長徐辰表示，從氣候變化到數位轉型，都需要中歐雙方共同努力，採取集體行動。此次論壇提供一個重要平台，雙方將探討如何建設更具包容性和永續的全球經濟。

大陸駐歐盟使團公使彭剛表示，多數歐洲企業之所以對中國表現得如此熱情，是因為他們看重中國的經濟前景和市場潛力。對中國來說，最大的風險是不合作，最大的不安全是不發展。

彭剛指出，不少歐洲企業長期以來發出反對貿易保護主義的聲音，表達出與中國保持和擴大經貿合作的願望，「即便歐盟要防範風險，也應該將主動權交還給企業，不要讓政治決策替代商業決策。」

彭剛也點名美國2022年通過的《降低通膨法》，他指出，該法案就明顯規定歧視性補貼政策，將它國企業生產的電動汽車、電池和關鍵礦物排除在享受補貼範圍之外，明顯違反世貿組織規則，是典型的保護主義做法，歐盟同樣也批准大量補貼計劃。

比利時埃格蒙特皇家國際關係研究所歐洲中心主任比斯科普（Sven Biscop）表示，看待國際問題時容易情緒化，應該摒棄這些情緒，理智對待當前的問題。畢斯普稱，大陸國際地位不斷提升，但從不企圖打破現有國際秩序，而是想要參與到國際規則制定。他同時提出，歐盟大選剛剛落幕，中方應該抓住機會，在充滿變動的局勢中尋找機遇，尋求建立新的歐中關係。