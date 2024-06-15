陸官媒：Q3有空間降準、降息

大陸官媒《上海證券報》昨（14）日發表頭版文章指出，第3季貨幣政策將再度發力，降準降息均有空間。

多家券商分析師指出，在數量工具方面，年內還需額外釋放人民幣5,000億元（新台幣2.2兆元）左右的流動性，相當於一次25個基點（1碼）的降準。

文章提到，今年來，地方債發行節奏較慢，下半年地方債待發行規模較高、發行節奏較為集中。預計在第3季政府債券供給集中階段，或透過降準釋放低成本流動性進行對沖。

不過，如果再貸款投放節奏較快，降準的必要性可能下降。

有分析師認為，當前降息的迫切性更高，在房地產行業調整壓力等背景下，第3季人行中期借貸便利（MLF）操作利率可能下調20個基點。

分析師還稱，透過靈活的利率工具實現「降息」的政策組合仍可能出現，存款利率和貸款市場報價利率（LPR）的調整最快可能在年中至第3季落地。

文章又提到，在結構工具的使用上，著眼於做好「五篇大文章」，包含科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等，在下半年結構性貨幣政策還會持續發力，不排除設立新的政策工具，以及上調現有政策工具額度的可能。