陸官媒：Q3有空間降準、降息
大陸官媒《上海證券報》昨（14）日發表頭版文章指出，第3季貨幣政策將再度發力，降準降息均有空間。
多家券商分析師指出，在數量工具方面，年內還需額外釋放人民幣5,000億元（新台幣2.2兆元）左右的流動性，相當於一次25個基點（1碼）的降準。
文章提到，今年來，地方債發行節奏較慢，下半年地方債待發行規模較高、發行節奏較為集中。預計在第3季政府債券供給集中階段，或透過降準釋放低成本流動性進行對沖。
不過，如果再貸款投放節奏較快，降準的必要性可能下降。
有分析師認為，當前降息的迫切性更高，在房地產行業調整壓力等背景下，第3季人行中期借貸便利（MLF）操作利率可能下調20個基點。
分析師還稱，透過靈活的利率工具實現「降息」的政策組合仍可能出現，存款利率和貸款市場報價利率（LPR）的調整最快可能在年中至第3季落地。
文章又提到，在結構工具的使用上，著眼於做好「五篇大文章」，包含科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等，在下半年結構性貨幣政策還會持續發力，不排除設立新的政策工具，以及上調現有政策工具額度的可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言