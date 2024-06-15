陸GDP增速 世銀最新預測上調至4.8%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
世界銀行14日發布最新報告顯示，該行預計2024年中國大陸GDP增速為4.8%。 （新華社）
世界銀行14日發布最新報告顯示，該行預計2024年中國大陸GDP增速為4.8%。 （新華社）

世界銀行昨（14）日發布最新報告顯示，該行預計今（2024）年中國大陸GDP增速為4.8%，較先前預測上調0.3個百分點。這次上調是因為大陸出口強於預期，同時也反映政府的房地產支持政策和財政支出增加的影響。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅表示，北京實施結構性改革既有助於短期內保持經濟增長勢頭，也有助於實現長期目標。

機構上調大陸今年GDP概況 圖／經濟日報提供
機構上調大陸今年GDP概況 圖／經濟日報提供

澎湃新聞報導，世界銀行14日發布最新一期「中國經濟簡報：超越房地產的增長——周期性上升與結構性挑戰」中提到，在出口改善的推動下，2024年初大陸經濟活動回暖，但境內需求增長放緩。大陸的製造業和基礎設施投資以及服務消費支出保持強勁，但房地產市場的調整仍在繼續。

具體來看，大陸經濟增長前景面臨的上行因素和下行風險大致平衡。從上行因素來看，房地產業更早持穩和財政支出高於預期，可能會使經濟增長高於目前預測。

如果結構性改革取得實質進展，包括為私營部門創造有利環境，可能提振短期信心和長期生產率增長。下行風險包括房市復甦延遲至2024年以後，通縮壓力持續存在，全球增長低於預期，以及貿易緊張局勢加深。

近期已有多個國際機構上調大陸經濟增長預期。經濟通通訊社報導，國際信評機構穆迪於6月3日指出，疫情後大陸以製造業和出口為重點的增長戰略正在形成，因此把大陸2024年經濟增長預期從4%上調至4.5%。

穆迪表示，第1季大陸的經濟增長受到貿易和製造業活動的推動，而財政政策為製造業提供支持。國際貨幣基金組織（IMF）於5月底，將今年大陸經濟增速預期上調至5%。

世界銀行 房地產

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