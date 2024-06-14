資金大量流入國債市場 大陸5月M2餘額年增7% 增速下滑

中國人民銀行（大陸央行）14日公布金融數據顯示，5月底，大陸廣義貨幣供給總量（M2）餘額為人民幣301.85兆元，年增7％；狹義貨幣供給總量（M1）餘額人民幣64.68兆元，年減4.2％。其中，代表整個經濟體系或市場資金的M2年增速較4月有所放緩。

財聯社引述業內人士分析表示，M2增速放緩除受去年高基數擾動，5月企業和政府債券發行規模較去年同期增加近人民幣9,000億元，部分企業還在提前還款，對信貸增長也有下拉影響。特別是近期特別國債受到熱捧，居民和企業存款資金大量流入債市。

5月底社會融資規模存量為人民幣391.93兆元，年增8.4％，近期財政政策加快落地，社融規模結構優化。所謂社會融資規模，即一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金總額。5月人民幣各項貸款餘額人民幣248.73兆元，較4月新增近人民幣1兆元，信貸流向重點領域和薄弱環節。

人行表示，今年前5月人民幣存款增加9兆元。其中，住戶存款增加7.13兆元，非金融企業存款減少2.45兆元，財政性存款增加5,759億元，非銀行業金融機構存款增加2.39兆元。