陸發展人型機器人 滬學者點出：大模型數據上有三痛點

第十屆中國上海國際技術進出口交易會（上交會）近日登場，人型機器人成為展會焦點。上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套論壇活動上指出，大陸在人型機器人的大模型數據方面有三個痛點，核心問題就是缺乏大規模標準化資料集。但他透露，該研究院正和上海交通大學、同濟大學、復旦大學等就一整套資料集方案進行開發研究，預計在八月份對外發布。

上交會的配套活動之一，第五屆中國國際大模型與智慧機器人創新發展大會14日下午登場。周梅傑在會上發表主旨演講時點出，大陸當前發展人型機器人，在大模型包括數據方面具有三個痛點難點：

第一，國外一些巨頭像Google紛紛佈局人型機器人數據集，而且初見成效。但大陸目前缺乏大規模標準化數據集，成為發展國產人型機器人大腦技術的瓶頸問題。第二，大規模標準化數據集面臨一些底層技術挑戰，包含數據品質監控難、人工標註代價大。第三，業界缺乏大規模人型機器人數據集標準規範，無法保證數據集的科學性、權威性、多樣性。

就如何彌補上述弱項，建立起大規模標準化資料集？周梅傑表示，該研究院正著手從大量數據採集、加工，到數據集構建、訓練和驗證等建立一套閉環完整流程，為促進人型機器人產業規模化發展提供數據支撐。

周梅傑會後接受本報採訪進一步補充，先是從採集大量數據，或者由大量機器人本體或整機的廠商貢獻數據。由於有些數據雜亂無章，所以要對數據進行治理，並對重要的數據進行標註，接著再針對機器人分成不同如家庭場景、工業場景、服務場景等進行數據模型訓練，並對數據進行增強。

他並表示，目前上海機器人研究院、上海市政府正在支持做這個事情，也和交大、同濟、復旦三家大學合力研究，預計8月份會對外發布一整套資料集方案，包括四個方面，資料庫、採集平台、訓練平台、驗證平台。

至於是否已實現自動化標註？周梅傑說，目前技術水平維持在半自動化標註，例如要讓機器人在一個場景裡拿一杯水，需要手工標註將水框出來。有些場景、有些東西可以實現自動化標註，但有更多的場景無法。具體如何實現自動化標註，還在嘗試各種方案。