快訊

受邀金曲獎獻唱被網友罵翻！王力宏宣布請辭致敬李玟演出

「最醜火車站」中壢火車站要拆了！民眾哽咽告別：充滿很多回憶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸發展人型機器人 滬學者點出：大模型數據上有三痛點

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
第十屆上交會近日登場，上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套論壇活動上指出，大陸在人型機器人的大模型數據方面有三個痛點。記者陳宥菘／攝影
第十屆上交會近日登場，上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套論壇活動上指出，大陸在人型機器人的大模型數據方面有三個痛點。記者陳宥菘／攝影

第十屆中國上海國際技術進出口交易會（上交會）近日登場，人型機器人成為展會焦點。上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套論壇活動上指出，大陸在人型機器人的大模型數據方面有三個痛點，核心問題就是缺乏大規模標準化資料集。但他透露，該研究院正和上海交通大學、同濟大學、復旦大學等就一整套資料集方案進行開發研究，預計在八月份對外發布。

上交會的配套活動之一，第五屆中國國際大模型與智慧機器人創新發展大會14日下午登場。周梅傑在會上發表主旨演講時點出，大陸當前發展人型機器人，在大模型包括數據方面具有三個痛點難點：

第一，國外一些巨頭像Google紛紛佈局人型機器人數據集，而且初見成效。但大陸目前缺乏大規模標準化數據集，成為發展國產人型機器人大腦技術的瓶頸問題。第二，大規模標準化數據集面臨一些底層技術挑戰，包含數據品質監控難、人工標註代價大。第三，業界缺乏大規模人型機器人數據集標準規範，無法保證數據集的科學性、權威性、多樣性。

就如何彌補上述弱項，建立起大規模標準化資料集？周梅傑表示，該研究院正著手從大量數據採集、加工，到數據集構建、訓練和驗證等建立一套閉環完整流程，為促進人型機器人產業規模化發展提供數據支撐。

周梅傑會後接受本報採訪進一步補充，先是從採集大量數據，或者由大量機器人本體或整機的廠商貢獻數據。由於有些數據雜亂無章，所以要對數據進行治理，並對重要的數據進行標註，接著再針對機器人分成不同如家庭場景、工業場景、服務場景等進行數據模型訓練，並對數據進行增強。

他並表示，目前上海機器人研究院、上海市政府正在支持做這個事情，也和交大、同濟、復旦三家大學合力研究，預計8月份會對外發布一整套資料集方案，包括四個方面，資料庫、採集平台、訓練平台、驗證平台。

至於是否已實現自動化標註？周梅傑說，目前技術水平維持在半自動化標註，例如要讓機器人在一個場景裡拿一杯水，需要手工標註將水框出來。有些場景、有些東西可以實現自動化標註，但有更多的場景無法。具體如何實現自動化標註，還在嘗試各種方案。

另外，他還提到，從人形機器人市場規模來說，最大的市場空間還是家庭服務和陪伴場景，但技術難度也是最高的。而從價值量來說，關節是人形機器人的核心價值單位，大約占人形機器人本體成本的64%，甚至協作機器人包括外骨骼機器人、工業機器人價值最高的地方也都是關節。

第十屆上交會的配套活動之一，第五屆中國國際大模型與智慧機器人創新發展大會14日下午登場，上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在會上介紹該研究院對人型機器人的佈局。記者陳宥菘／攝影
第十屆上交會的配套活動之一，第五屆中國國際大模型與智慧機器人創新發展大會14日下午登場，上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在會上介紹該研究院對人型機器人的佈局。記者陳宥菘／攝影

上海 復旦大學 監控

延伸閱讀

陸委會評論上海二把手、層級不高？ 游淑慧批：粗暴無禮

會晤勃恩斯 上海市長龔正：促進中美地方友好

上海市長層級來「不會太高」？蔣萬安8字原則回陸委會

AI 手機將快速發展 法人估聯發科、雙鴻等受惠

相關新聞

陸發展人型機器人 滬學者點出：大模型數據上有三痛點

第十屆中國上海國際技術進出口交易會（上交會）近日登場，人型機器人成為展會焦點。上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套...

海協副會長龍明彪：著力解決中小台企融資難問題

第十六屆海峽論壇在福建舉辦，大陸海協會副會長、前國台辦副主任龍明彪14日在出席「海峽金融論壇·台企發展峰會」時稱，大陸鼓...

貴州茅台價格斷崖下跌 黃牛退場回收商虧到快倒

隨著中國社會消費降級，以往作為內需指標的貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，今日飛天茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元（...

中國車市內捲 華為：賣便宜就虧死關門了

中國汽車市場內捲引發業界討論。華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今天表態，華為不是不想賣便宜，而是沒能力賣...

歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

歐盟委員會12日稱擬對中國電動車加徵最高38.1％臨時反補貼稅率，中國強烈不滿，昨表示將採必要措施反制。由於電動車是習近...

LV歧視? 歐洲售後免費維修 在中國卻收2400元

「LV（Louis Vuitton，路易威登）售後歐洲免費國內收2400（人民幣，下同，約330美元）」話題昨登上微博熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。