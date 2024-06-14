快訊

受邀金曲獎獻唱被網友罵翻！王力宏宣布請辭致敬李玟演出

「最醜火車站」中壢火車站要拆了！民眾哽咽告別：充滿很多回憶

中國新能源汽車出口首度衰退 5月下降9%

中央社／ 台北14日電

全球電動車需求疲軟下，中國引以為傲的新能源汽車，5月份出口跌落至10萬輛以下，首度衰退9%；其中，純電動車減少22.3%是主因。今年1至5月，中國電動車出口也首度衰退1.8%。

中國汽車工業協會今天發布5月份汽車工業產銷情況報告。

報告顯示，中國5月汽車整車出口48.1萬輛，年增23.9%，但新能源汽車出口9.9萬輛，年減9%，首度出現衰退。

今年1至5月，中國汽車整車出口230.8萬輛，年增31.3%，繼續大幅成長，但新能源汽車出口51.9萬輛，年增13.7%，增幅明顯落後給傳統燃油車（37.5%）。

報告顯示，中國新能源汽車當中的純電動車（BEV），5月出口7.7萬輛，比4月下降13.8%，比去年同期下降22.3%；插電式油電混合動力車（PHEV）出口2.2萬輛，比4月下降1.6%，年增1.3倍。

今年1至5月，中國電動車出口41.4萬輛，也首現衰退1.8%；插混車出口10.5萬輛，年增2倍。

中汽協上月公布的4月份報告，純電動車出口就首度出現與上月相比、與去年同期相比的雙下滑。

相形之下，中國新能源汽車在國內市場繼續大幅增長。

報告顯示，中國5月汽車產銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，分別增長1.7%和1.5%。其中，新能源汽車產銷分別完成94萬輛和95.5萬輛，分別增長31.9%和33.3%。新能源汽車銷量提升到汽車總銷量的39.5%。

全球電動車市場疫情後噴發成長不再，今年首度出現衰退，車廠紛紛調整策略，延緩製造電動車。加上美國、歐盟相繼對中國電動車祭出高額關稅，中國業者迎來空前嚴峻局面。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華今天在發布會表示，當前中國汽車市場內需增長相對緩慢，行業競爭進一步加劇，加上國際貿易保護主義形勢依然嚴峻，「汽車行業總體運行依然面臨較大壓力」，需要採取有效措施，保障行業穩定發展。

疫情 美國 電動

延伸閱讀

恐成雙面刃？歐盟對大陸電動車加關稅 卻有6成非大陸品牌

陸掀電動車價格戰之際 比亞迪領軍擴張全球！陸車去年銷量首超美車

彭博：德國正試圖阻止或軟化歐盟對中國電動車加徵關稅

美石油業抗議電動車政策 對拜登政府提起訴訟

相關新聞

陸發展人型機器人 滬學者點出：大模型數據上有三痛點

第十屆中國上海國際技術進出口交易會（上交會）近日登場，人型機器人成為展會焦點。上海機器人產業技術研究院副院長周梅傑在配套...

海協副會長龍明彪：著力解決中小台企融資難問題

第十六屆海峽論壇在福建舉辦，大陸海協會副會長、前國台辦副主任龍明彪14日在出席「海峽金融論壇·台企發展峰會」時稱，大陸鼓...

貴州茅台價格斷崖下跌 黃牛退場回收商虧到快倒

隨著中國社會消費降級，以往作為內需指標的貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，今日飛天茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元（...

中國車市內捲 華為：賣便宜就虧死關門了

中國汽車市場內捲引發業界討論。華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今天表態，華為不是不想賣便宜，而是沒能力賣...

歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

歐盟委員會12日稱擬對中國電動車加徵最高38.1％臨時反補貼稅率，中國強烈不滿，昨表示將採必要措施反制。由於電動車是習近...

LV歧視? 歐洲售後免費維修 在中國卻收2400元

「LV（Louis Vuitton，路易威登）售後歐洲免費國內收2400（人民幣，下同，約330美元）」話題昨登上微博熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。