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海協副會長龍明彪：著力解決中小台企融資難問題

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞說，民眾黨堅持透過多方對話，取長補短，共同追求兩岸關係和平發展。記者陳政錄／攝影
民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞說，民眾黨堅持透過多方對話，取長補短，共同追求兩岸關係和平發展。記者陳政錄／攝影

第十六屆海峽論壇在福建舉辦，大陸海協會副會長、前國台辦副主任龍明彪14日在出席「海峽金融論壇·台企發展峰會」時稱，大陸鼓勵兩岸金融機構為台商提供創新服務，加大支持力度，著力解決中小台企反映的融資難融資貴問題，國台辦、海協會將繼續支持福建在探索兩岸融合發展上邁出更大步伐，取得新進展。

本屆海峽論壇將在15日召開論壇大會，設基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四領域系列活動50場。在14日的「海峽金融論壇·台企發展峰會」，陸方代表包括龍明彪、福建省副省長林瑞良，台方則有兩岸企業家峰會、大陸全國台企聯代表，以及民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞。

龍明彪說，在金融領域，大陸鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑，支持台資金融機構在大陸發展，支持台資利用大陸多層次資本市場做大做強，助推台企在大陸上市形成良好趨勢，積極為台企搭建融資平台，鼓勵兩岸金融機構為台商提供創新服務，著力解決中小台企反映的融資難、融資貴問題，大幅提升台胞使用大陸行動支付的便利度和體驗。

他提出三點看法，包括大陸經濟長期好轉，發展空間更加廣闊，發展新質生產力是目前重要著力點，以及兩岸同胞應攜手同心，共同維護兩岸關係和平發展。

龍明彪說，認同「一個中國原則」是維護台海和平穩定的前提，是深化兩岸交流合作的基礎，也是增進台灣同胞福祉的保障，台獨和台海和平水火不融。他喊話，期待兩岸企業家、金融界、青年堅定支持「一個中國原則」，堅決反對台獨和外部勢力干涉，為促進兩岸關係和平發展，融合發展和推進和平統一進程作出積極的貢獻。

他還稱，國台辦、海協會將繼續支持福建在探索兩岸融合發展新路上邁出更大的步伐，打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合三大示範亮點，吸引更多台胞、台青、台企在此發展。

張凱鈞也在同場活動上發言，他說，民眾黨成立台商事務委員會，就是要維繫兩岸的正常交流，做兩岸企業交流的合作平台。

張凱鈞認為，在科技創新、金融服務、綠色能源等新興產業，兩岸合作展現巨大的潛力和廣闊的前景，並指民眾黨主席柯文哲提出「兩岸一家親」、「五個互相」等，民眾黨堅持透過多方對話，取長補短，共同追求兩岸關係和平發展。

「海峽金融論壇·台企發展峰會」14日下午在廈門舉辦。記者陳政錄／攝影
「海峽金融論壇·台企發展峰會」14日下午在廈門舉辦。記者陳政錄／攝影
大陸海協會副會長、前國台辦副主任龍明彪說，國台辦、海協會將繼續支持福建在探索兩岸融合發展新陸上邁出更大步伐，取得新進展。記者陳政錄／攝影
大陸海協會副會長、前國台辦副主任龍明彪說，國台辦、海協會將繼續支持福建在探索兩岸融合發展新陸上邁出更大步伐，取得新進展。記者陳政錄／攝影

台商 民眾黨 福建

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