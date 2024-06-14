歐盟反補貼關稅難擋中國車企 分析：至少要50%

歐盟宣布將對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，最高額達38.1%。分析指，新規確實可能降低中國電動汽車進入歐盟市場的數量。然而由於仍有利潤，若要有效阻止中國車企進入歐盟，關稅可能要調高到50%。

歐盟（EU）近日宣布，將從7月起對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

香港經濟日報報導指出，如果新的關稅政策執行，中國對歐盟市場的電動汽車出口量將減少15%至30%，然而這樣的關稅不至於讓比亞迪等企業退出歐洲市場。

報導引述華爾街投資銀行摩根士丹利（MorganStanley）認為，在這樣的關稅水準上，中國汽車製造商仍可以保持競爭力，儘管每輛汽車的利潤可能會減半。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的研究報告，以比亞迪Seal U為例，這個車型在中國的售價為2萬500歐元（約新台幣71萬元），在歐盟售價為4萬2000歐元，利潤分別為1300歐元和1萬4300歐元，這成為中國出口的誘因。根據報告估算，即便加增30%的關稅，仍然讓比亞迪在歐盟市場的利潤比中國高出15%左右，外銷歐盟仍然具有吸引力。

報告指出，若要使中國電動車出口商在歐盟市場卻步，關稅稅率可能需要高達40%至50%。對於比亞迪這樣垂直整合的製造商，可能需要更高的關稅。

報導提到，為了因應關稅政策造成的風險，不少中國車企早已將生產線轉移到歐盟。比亞迪、蔚來在匈牙利建廠；上汽、長城也宣布歐洲工廠進入「選址階段」。