快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

歐盟反補貼關稅難擋中國車企 分析：至少要50%

中央社／ 台北14日電

歐盟宣布將對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，最高額達38.1%。分析指，新規確實可能降低中國電動汽車進入歐盟市場的數量。然而由於仍有利潤，若要有效阻止中國車企進入歐盟，關稅可能要調高到50%。

歐盟（EU）近日宣布，將從7月起對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

香港經濟日報報導指出，如果新的關稅政策執行，中國對歐盟市場的電動汽車出口量將減少15%至30%，然而這樣的關稅不至於讓比亞迪等企業退出歐洲市場。

報導引述華爾街投資銀行摩根士丹利（MorganStanley）認為，在這樣的關稅水準上，中國汽車製造商仍可以保持競爭力，儘管每輛汽車的利潤可能會減半。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的研究報告，以比亞迪Seal U為例，這個車型在中國的售價為2萬500歐元（約新台幣71萬元），在歐盟售價為4萬2000歐元，利潤分別為1300歐元和1萬4300歐元，這成為中國出口的誘因。根據報告估算，即便加增30%的關稅，仍然讓比亞迪在歐盟市場的利潤比中國高出15%左右，外銷歐盟仍然具有吸引力。

報告指出，若要使中國電動車出口商在歐盟市場卻步，關稅稅率可能需要高達40%至50%。對於比亞迪這樣垂直整合的製造商，可能需要更高的關稅。

報導提到，為了因應關稅政策造成的風險，不少中國車企早已將生產線轉移到歐盟。比亞迪、蔚來在匈牙利建廠；上汽、長城也宣布歐洲工廠進入「選址階段」。

售價 歐盟 電動汽車

延伸閱讀

華為常務董事余承東：沒有能力賣便宜 賣便宜就虧死了

中國官媒：將公布歐盟生產白蘭地反傾銷調查結果

歐盟「棒打」大陸電動車 大陸拿什麼報復？

【Daily Podcast】歐盟宣布對中國電動車進口加徵最高38%關稅，反制「國家不公平國家補貼」

相關新聞

中國車市內捲 華為：賣便宜就虧死關門了

中國汽車市場內捲引發業界討論。華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今天表態，華為不是不想賣便宜，而是沒能力賣...

貴州茅台價格斷崖下跌 黃牛退場回收商虧到快倒

隨著中國社會消費降級，以往作為內需指標的貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，今日飛天茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元（...

歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

歐盟委員會12日稱擬對中國電動車加徵最高38.1％臨時反補貼稅率，中國強烈不滿，昨表示將採必要措施反制。由於電動車是習近...

LV歧視? 歐洲售後免費維修 在中國卻收2400元

「LV（Louis Vuitton，路易威登）售後歐洲免費國內收2400（人民幣，下同，約330美元）」話題昨登上微博熱...

中國一線城市就業難 校招職位呈下降趨勢

中國今年即將有1179萬大學生畢業，就業壓力相當沉重，有調查指出，今年一線與新一線城市校招職位呈現下降趨勢，二三四線城市...

深圳房企1建案逾40員工 3小時被裁光 住建局令整改

中國財經媒體報導，深圳老牌房企與投資集團為開發案共同聘雇的40幾名員工，在三小時內遭集體解雇，部分員工到空無一人的辦公大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。