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貴州茅台價格斷崖下跌 黃牛退場回收商虧到快倒

中央社／ 台北14日電
過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年價格罕見出現連續下跌，股價也創18個月以來新低，可能引發恐慌性拋售。(新華社)
過往被炒至天價的貴州茅台酒，今年價格罕見出現連續下跌，股價也創18個月以來新低，可能引發恐慌性拋售。(新華社)

隨著中國社會消費降級，以往作為內需指標的貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，今日飛天茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元（下同，約新台幣9760元）。許多炒賣茅台的黃牛扛不住退場，還有回收商直言虧到快倒閉。

香港經濟日報今日報導，「今日酒價」網站統計，每瓶散裝飛天茅台（53度，500ml）的批發價在本月稍早跌穿2500元後快速向下，端午節（10日）跌至2460元；12日跌至2420元；今日更出現斷崖式下跌，逼近2200元。

貴州茅台集團今日緊急回應，稱關注到價格波動，強調公司現在的動銷正常。

作為A股市值最大的股票，茅台股價今日盤中一度跌逾2%至1520.46元，創2022年12月以來新低。下午收盤報1555元，過去一個月已跌逾一成。

南都灣財社報導，許多炒賣茅台的黃牛扛不住價格下滑，集體退場。貴陽李小姐4月買車時被綑綁銷售買了6箱飛天茅台，當時約買10.7萬元。她以為茅台很容易出手，但問了很多黃牛都不收，「5月份我傲嬌得要死，別人出10萬元都沒賣，沒想到6月直接崩盤。」現在9萬元都賣不掉。

南都灣財社記者在二手平台「閒魚」詢問多名回收商，清一色的回覆是「目前不收茅台」，還有回收商直言已快虧到倒閉。

天風證券此前分析，近幾年茅台酒投資囤貨成本在2300元至2400元。陸媒指出，2500元被定義為飛天茅台經銷商能夠盈利的安全線。

報導引述酒業獨立評論人肖竹青指出，茅台價格下跌與中國房市蕭條與消費降級有關。原本房地產業上下遊產業鏈曾是茅台消費主力，隨著行業進入深度調整期，茅台需求量減少。而在大環境不景氣影響下，消費者消費預期也在降低。

報導指出，社會上茅台庫存量多，隨著茅台降價，恐慌情緒蔓延，收禮人群開始拋售，供給上升需求減少，也導致酒價進一步下跌。尤其最近618購物節將至，購物平台推出百億補貼等活動也在一定程度上影響價格。

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