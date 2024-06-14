快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

土耳其將對中國汽車加徵40%關稅 北京稱堅決反對

中央社／ 台北14日電

土耳其8日決定將對從中國進口的燃油及混合動力乘用車加徵40%關稅。對此，中國商務部今天表示，此一作法構成對中國產品的歧視，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據中國商務部網站消息，中國商務部指出，土耳其8日宣布對原產地為中國的燃油及混合動力乘用車徵收40%額外進口關稅，並自發布日起30日後實施。土耳其此次針對中國徵收額外進口關稅的做法是世貿規則所明確禁止的。

中國商務部指出，土耳其多變的政策既損害了雙方合作企業及土耳其當地消費者的利益，又加劇了中國企業對土耳其營商環境的擔憂、打擊了他們赴土耳其投資的信心。

中國商務部稱，中方敦促土方立即取消歧視性關稅措施，共同推動中土經貿關係健康發展。中方將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

土耳其8日公布對進口自中國的燃油及混合動力乘用車加徵關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元（約新台幣22萬）。

不過，這並不是土耳其首次對中國車企出手。去年土耳其對從中國進口的電動汽車徵收額外關稅，並頒布一些關於電動汽車維護及服務的相關法規。

土耳其 消費者 電動汽車

延伸閱讀

土耳其加徵陸乘用車關稅 陸商務部：歧視中國產品

北京最大電競中心建成 將在朝陽公園亮相

彭博：德國正試圖阻止或軟化歐盟對中國電動車加徵關稅

中國官媒：將公布歐盟生產白蘭地反傾銷調查結果

相關新聞

中國車市內捲 華為：賣便宜就虧死關門了

中國汽車市場內捲引發業界討論。華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今天表態，華為不是不想賣便宜，而是沒能力賣...

貴州茅台價格斷崖下跌 黃牛退場回收商虧到快倒

隨著中國社會消費降級，以往作為內需指標的貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，今日飛天茅台批發價斷崖式下跌至人民幣2200元（...

歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

歐盟委員會12日稱擬對中國電動車加徵最高38.1％臨時反補貼稅率，中國強烈不滿，昨表示將採必要措施反制。由於電動車是習近...

LV歧視? 歐洲售後免費維修 在中國卻收2400元

「LV（Louis Vuitton，路易威登）售後歐洲免費國內收2400（人民幣，下同，約330美元）」話題昨登上微博熱...

中國一線城市就業難 校招職位呈下降趨勢

中國今年即將有1179萬大學生畢業，就業壓力相當沉重，有調查指出，今年一線與新一線城市校招職位呈現下降趨勢，二三四線城市...

深圳房企1建案逾40員工 3小時被裁光 住建局令整改

中國財經媒體報導，深圳老牌房企與投資集團為開發案共同聘雇的40幾名員工，在三小時內遭集體解雇，部分員工到空無一人的辦公大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。