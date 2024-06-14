土耳其將對中國汽車加徵40%關稅 北京稱堅決反對

土耳其8日決定將對從中國進口的燃油及混合動力乘用車加徵40%關稅。對此，中國商務部今天表示，此一作法構成對中國產品的歧視，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據中國商務部網站消息，中國商務部指出，土耳其8日宣布對原產地為中國的燃油及混合動力乘用車徵收40%額外進口關稅，並自發布日起30日後實施。土耳其此次針對中國徵收額外進口關稅的做法是世貿規則所明確禁止的。

中國商務部指出，土耳其多變的政策既損害了雙方合作企業及土耳其當地消費者的利益，又加劇了中國企業對土耳其營商環境的擔憂、打擊了他們赴土耳其投資的信心。

中國商務部稱，中方敦促土方立即取消歧視性關稅措施，共同推動中土經貿關係健康發展。中方將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

土耳其8日公布對進口自中國的燃油及混合動力乘用車加徵關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元（約新台幣22萬）。

不過，這並不是土耳其首次對中國車企出手。去年土耳其對從中國進口的電動汽車徵收額外關稅，並頒布一些關於電動汽車維護及服務的相關法規。