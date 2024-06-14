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中國車市內捲 華為：賣便宜就虧死關門了

中央社／ 台北14日電
華為。 路透
華為。 路透

中國汽車市場內捲引發業界討論。華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東今天表態，華為不是不想賣便宜，而是沒能力賣便宜，「賣便宜就虧死了，虧死了就關門了。」

中國車市競爭激烈，車企內捲，「虧錢賣車」已經成為行業普遍遇到的難題，只有極少數新能源車企處於盈利狀態。

據第一財經報導，余承東14日參加2024第十六屆中國汽車藍皮書論壇時表示，汽車行業很捲，很多人抱怨華為賣得太貴，但華為當前不具備做售價人民幣20萬元（下同，約新台幣88萬元）以下汽車的能力。

余承東說：「做到30萬以下的話，我都是虧的。優秀的企業通過對供應鏈和每個部件海量的製造，自己掌控做到低成本，我們還不具備這種能力。」

華為此前與賽力斯和奇瑞汽車合作的部分車型，售價在30萬元以下。余承東回應稱，這是為了讓更多人體驗到華為的產品和技術。

他指出，華為的「鴻蒙智行」當前在售汽車產品的平均售價接近40萬元，售價30萬元以上的產品銷量遠遠高於30萬元以下的產品。

余承東6月初曾在2024未來汽車先行者大會表示，全世界第一「捲王」應是比亞迪，因為比亞迪有超低成本，鴻蒙智行不善於捲超低價格，但善於捲價值、捲智慧化、捲豪華感。

中國吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業內捲程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，這一現象或許可以提高市場化水準，也可能引發簡單粗暴的價格戰，結果就會是偷工減料。

中國新能源車龍頭比亞迪董事長王傳福則在近日回應稱，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。

余承東 售價 多人 華為

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