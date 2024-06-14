土耳其加徵陸乘用車關稅 陸商務部：歧視中國產品

土耳其政府公報8日公布一項總統決定，土耳其決定對從大陸進口的燃油及混合動力乘用車徵收40%的額外關稅，並自發佈日起30日後實施。大陸商務部14日回應，土方僅對原產於大陸的乘用車徵收額外進口關稅，構成對中國產品的歧視。

大陸商務部表示，土方向大陸乘用車徵收額外進口關稅，使大陸產品的待遇低於其他成員的同類產品，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸商務部稱，土方先前也曾對大陸產電動車加徵40％附加關稅，此次針對大陸徵收額外進口關稅的做法是世貿規則所明確禁止的。土方多變的政策既損害雙方合作企業及土耳其當地消費者的利益，又加劇大陸企業對土耳其營商環境的擔憂、打擊其赴土投資的信心。

土耳其政府自2023年3月起對自中國進口僅有電動馬達之的機動車輛課徵40%附加關稅，最新的加徵關稅決定則規定，若進口車輛價格計算的40%關稅低於7,000美元，則收取7,000美元最低關稅。

據每經網報導，土耳其汽車工業協會（OSD）主席Cengiz Eroldu此前曾表示，僅對從大陸進口的電動汽車徵收的稅是不夠的，因為從大陸進口的汽車中有78%是內燃機汽車，因此土耳其對從大陸進口汽車加徵關稅的政策擴大到所有汽車領域。

每經網引述數據顯示，大陸汽車在土耳其的銷量並不高，但增速明顯。大陸車企過去三年在土耳其市場的年銷量從521輛增長至5.97萬輛。大陸乘聯會數據顯示，今年前4個月，大陸車企在土耳其市場的銷量累計約2.95萬輛。